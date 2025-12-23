search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 09:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 07:30

Ένοπλοι απαγάγουν 28 πιστούς που πήγαιναν σε μουσουλμανική γιορτή στη Νιγηρία

23.12.2025 07:30
nigeriqa new

Ένοπλοι έστησαν προχθές Κυριακή ενέδρα σε όχημα το οποίο μετέφερε κόσμο σε μουσουλμανική γιορτή κι απήγαγαν τουλάχιστον 28 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, στην κεντρική Νιγηρία, σύμφωνα με έκθεση που είδε το φως της δημοσιότητας χθες Δευτέρα.

«Το βράδυ της 21ης Δεκεμβρίου, οπλισμένοι άνδρες απήγαγαν 28 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, καθώς πήγαιναν σε συγκέντρωση για το Μαλούντ» (σ.σ. τον εορτασμό της γέννησης του προφήτη Μωάμεθ) στο χωριό Ζακ, στην πολιτεία Πλατό (κεντρικά), σύμφωνα με έκθεση ασφαλείας που προετοιμάστηκε για τον ΟΗΕ και συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο

Διαβάστε επίσης

Τρόμος στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε εν ψυχρώ τον διευθυντή σχολείου – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Video)

Και Βρετανός στα «βήματα» του Πελικό: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια τη σύζυγό του, μαζί με πέντε συνεργούς

Ο Μακρόν φόρεσε βερμούδα και κολάν και έκανε προπόνηση με στρατιώτες (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bechkams-new
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μπλόκαρε τους γονείς του στα social media – Μεγαλώνει η ένταση στην οικογένεια

akinita_2307_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα 2026 – Νέο «ράλι» σε μια αγορά δύο ταχυτήτων 

xafanisi new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται εδώ και 17 ημέρες – Κλιμάκια της ΕΜΑΚ και drones στην έρευνα

Nosokomeio agios andreas new
ΥΓΕΙΑ

Πάτρα: Υπεγράφη η σύμβαση για την ενεργειακή ανακαίνιση του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

prison_elsalvador
MEDIA

Λογοκρισία καταγγέλλει η ρεπόρτερ του CBS για το ντοκιμαντέρ που «κόπηκε» – Οι παράνομες απελάσεις στο Ελ Σαλβαδόρ και η φυλακή «κολαστήριο» (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

kostas_anestidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Αδιανόητες γκάφες από Μαξίμου με τις διαρροές για ελέγχους και «δίωξη» στον αγρότη – Σκηνικό… Όργουελ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 09:12
bechkams-new
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μπλόκαρε τους γονείς του στα social media – Μεγαλώνει η ένταση στην οικογένεια

akinita_2307_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα 2026 – Νέο «ράλι» σε μια αγορά δύο ταχυτήτων 

xafanisi new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται εδώ και 17 ημέρες – Κλιμάκια της ΕΜΑΚ και drones στην έρευνα

1 / 3