Ένοπλοι απαγάγουν 28 πιστούς που πήγαιναν σε μουσουλμανική γιορτή στη Νιγηρία

Ένοπλοι έστησαν προχθές Κυριακή ενέδρα σε όχημα το οποίο μετέφερε κόσμο σε μουσουλμανική γιορτή κι απήγαγαν τουλάχιστον 28 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, στην κεντρική Νιγηρία, σύμφωνα με έκθεση που είδε το φως της δημοσιότητας χθες Δευτέρα.

«Το βράδυ της 21ης Δεκεμβρίου, οπλισμένοι άνδρες απήγαγαν 28 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, καθώς πήγαιναν σε συγκέντρωση για το Μαλούντ» (σ.σ. τον εορτασμό της γέννησης του προφήτη Μωάμεθ) στο χωριό Ζακ, στην πολιτεία Πλατό (κεντρικά), σύμφωνα με έκθεση ασφαλείας που προετοιμάστηκε για τον ΟΗΕ και συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο

