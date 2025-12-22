Ο Μακρόν φόρεσε βερμούδα και κολάν και έκανε προπόνηση με στρατιώτες (Video)

Μακριά από το Παρίσι γιόρτασε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν τα γενέθλια του.

Ο 48χρονος Μακρόν επισκέφτηκε Γάλλους στρατιώτες που υπηρετούν στη στρατιωτική βάση Ζέιεντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μάλιστα, δεν δίστασε να αποχωριστεί το κουστούμι του και να κάνει προπόνηση μαζί τους.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται ο Μακρόν με βερμούδα και κολάν να κάνει burbees, σανίδα και χαλαρό τρέξιμο τους στρατιώτες.

Une immense fierté de partager ces moments avec nos militaires. Très belles fêtes à vous. pic.twitter.com/zmwJZllM3v — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 22, 2025

«Είναι μεγάλη τιμή να μοιραζόμαστε αυτές τις στιγμές με το στρατιωτικό προσωπικό μας. Καλές γιορτές σε όλους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Γάλλος Πρόεδρος συνάντησε τον πρόεδρο των Ηνωμέρνων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαη. Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αποκτήσει νέο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο, το οποίο θα αντικαταστήσει το «Σαρλ ντε Γκολ». Το νέο αεροπλανοφόρο θα έχει εκτόπισμα 80.000 τόνους και μήκος 310 μέτρων, έναντι 42.000 και 261 μέτρων του «Σαρλ ντε Γκολ». Το πλήρωμά του θα αποτελείται από 2.000 άτομα και θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 30 μαχητικά αεροσκάφη.

