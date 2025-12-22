search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 01:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 23:03

Ο Μακρόν φόρεσε βερμούδα και κολάν και έκανε προπόνηση με στρατιώτες (Video)

22.12.2025 23:03
macron

Μακριά από το Παρίσι γιόρτασε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν τα γενέθλια του. 

Ο 48χρονος Μακρόν επισκέφτηκε Γάλλους στρατιώτες που υπηρετούν στη στρατιωτική βάση Ζέιεντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Μάλιστα, δεν δίστασε να αποχωριστεί το κουστούμι του και να κάνει προπόνηση μαζί τους.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται ο Μακρόν με βερμούδα και κολάν να κάνει burbees, σανίδα και χαλαρό τρέξιμο τους στρατιώτες. 

 «Είναι μεγάλη τιμή να μοιραζόμαστε αυτές τις στιγμές με το στρατιωτικό προσωπικό μας. Καλές γιορτές σε όλους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Γάλλος Πρόεδρος συνάντησε τον πρόεδρο των Ηνωμέρνων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαη. Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι η  Γαλλία θα αποκτήσει νέο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο, το οποίο θα αντικαταστήσει το «Σαρλ ντε Γκολ». Το νέο αεροπλανοφόρο θα έχει εκτόπισμα 80.000 τόνους και μήκος 310 μέτρων, έναντι 42.000 και 261 μέτρων του «Σαρλ ντε Γκολ». Το πλήρωμά του θα αποτελείται από 2.000 άτομα και θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 30 μαχητικά αεροσκάφη.

Διαβάστε επίσης

Πώς η Μάξγουελ προσέλκυε ανήλικα κορίτσια στην τροχιά του Επστάιν

Και Βρετανός στα «βήματα» του Πελικό: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια τη σύζυγό του, μαζί με πέντε συνεργούς

«Αργή πρόοδος» στις συνομιλίες για το ουκρανικό – Ευρωπαϊκό σαμποτάζ καταγγέλλει η Μόσχα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kairos vroxi xristoygena 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στα δυτικά και αργότερα στην υπολοιπη χώρα την Τρίτη – Μέχρι πότε θα είναι άστατος ο καιρός – Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

beniteth
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έρχονται αλλαγές»: Το μήνυμα του Μπενίτεθ στους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησαν με ρόπαλο 25χρονο στην Πάτρα: Μία σύλληψη

erdogan_0904_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται δύο χρόνια η τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη

DEI
ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία «ξήλωσε» το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη – Προκάλεσαν ζημία άνω των 400.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

kostas_anestidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Αδιανόητες γκάφες από Μαξίμου με τις διαρροές για ελέγχους και «δίωξη» στον αγρότη – Σκηνικό… Όργουελ

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

DEI
ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία «ξήλωσε» το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη - Προκάλεσαν ζημία άνω των 400.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 01:30
kairos vroxi xristoygena 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στα δυτικά και αργότερα στην υπολοιπη χώρα την Τρίτη – Μέχρι πότε θα είναι άστατος ο καιρός – Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

beniteth
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έρχονται αλλαγές»: Το μήνυμα του Μπενίτεθ στους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησαν με ρόπαλο 25χρονο στην Πάτρα: Μία σύλληψη

1 / 3