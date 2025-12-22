Πώς η Μάξγουελ προσέλκυε ανήλικα κορίτσια στην τροχιά του Επστάιν

Ένα έγγραφο μεταξύ της σειράς των πρόσφατα δημοσιευμένων αρχείων του Τζέφρι Επστάιν ρίχνει νέο φως στα ψυχολογικά κόλπα που χρησιμοποιούσε η πρώην σύντροφός του, Γκισλέιν Μάξγουελ, στην προσπάθειά της να προσελκύσει ευάλωτα έφηβα κορίτσια στην κακοποιητική του τροχιά.

Ήταν δοτική. Αστειευόταν. Φαινόταν μάλιστα να ακούει.

Και ενώ η προετοιμασία των θυμάτων από τη Μάξγουελ είναι γνωστή εδώ και καιρό, η αποκάλυψη ορισμένων εγγράφων στην υπόθεση ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν έρχεται καθώς η Μάξγουελ επιδιώκει να λάβει ευνοϊκή απόφαση σε σχέση με την καταδίκη της για σεξουαλική εμπορία και την επακόλουθη ποινή φυλάκισης 20 ετών.

Οι ελιγμοί της Μάξγουελ έχουν λάβει μεγαλύτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ – ιδιαίτερα μετά την αμφιλεγόμενη μεταφορά της σε ένα ίδρυμα κράτησης ελάχιστης ασφάλειας, καθώς είναι πιο άνετο από άλλες εγκαταστάσεις του είδους του.

Τα εν λόγω έγγραφα δείχνουν πώς μια αστυνομική υπάλληλος το 2020 είπε στους ενόρκους για μια συνέντευξη με μια γυναίκα που είπε ότι κακοποιήθηκε από τον Επστάιν ως ανήλικη. Είπε ότι οι αρχικές της επισκέψεις στο σπίτι του Επστάιν, κατά τις οποίες δεν κακοποιήθηκε, ήταν «περίεργες».

Αλλά, «Η Μάξγουελ το κανονικοποίησε για εκείνη», όπως το έθεσε η αστυνομικός. «Ήταν σαν μια κουλ, μεγαλύτερη αδερφή και έκανε σχόλια όπως, “Αυτό κάνουν οι ενήλικες”». Η γυναίκα είπε ότι είδε τη Μάξγουελ γυμνή δίπλα στην πισίνα του Επστάιν. «Εξεπλάγη λίγο, αλλά η Μάξγουελ απλώς συμπεριφερόταν φυσιολογικά», αφηγήθηκε η αστυνομικός.

Όταν ξεκίνησε η σεξουαλική κακοποίηση του Επστάιν, είχε πει η γυναίκα, μερικές φορές ήταν παρούσες και άλλες γυναίκες – συμπεριλαμβανομένης της Μάξγουελ. «Γενικά ξεκινούσαν με ένα από τα κορίτσια να κάνει μασάζ στον Επστάιν… συνήθως να του κάνει μασάζ στα πόδια». «Η Μάξγουελ πείραζε κάπως τα άλλα κορίτσια. Έπιανε το στήθος του κοριτσιού και τα καθοδηγούσε τι να κάνουν».

«Προσπαθούσε να μην κοιτάζει τη Μάξγουελ επειδή εξέπεμπε αυτή την αδελφική ατμόσφαιρα, οπότε ένιωθε περίεργα γι’ αυτήν», είπε η αστυνομικός για την αφήγηση αυτού του θύματος. «Προσπαθούσε να είναι αόρατη στο δωμάτιο, ώστε να την αγνοούν όσο το δυνατόν περισσότερο».

Η κατήγορος περιέγραψε τη στάση της Μάξγουελ ως «πολύ χαλαρή – συμπεριφερόταν σαν να ήταν φυσιολογικό».

«Εξέπεμπε αυτή την ατμόσφαιρα σε αυτήν».

Η έκταση της σεξουαλικής δραστηριότητας με τον Επστάιν αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αυτής της γυναίκας με τις αστυνομικές αρχές, ρωτήθηκε για τα συναισθήματά της για τον Επστάιν και τη Μάξγουελ εκείνη την εποχή.

«Εξέφρασε ότι ένιωθε ότι την αγαπούσαν», είπε η αστυνομικός. «Ένιωθε ότι ήταν η οικογένειά της. ότι την υποστήριζαν και… την έκαναν να νιώσει ότι ήταν απαραίτητο να τους είναι ευγνώμων».

Ενώ η γυναίκα δεν κατονομάζεται σε αυτό το αντίγραφο, η αφήγηση της κακοποίησης συμπίπτει στενά με την κατάθεση της «Τζέιν» κατά τη διάρκεια της δίκης της Μάξγουελ. Η Τζέιν είπε στους ενόρκους ότι ο Επστάιν άρχισε να την κακοποιεί σε ηλικία 14 ετών – και η Μάξγουελ ήταν μερικές φορές στο δωμάτιο.

Στη δίκη, η Τζέιν είπε ότι η Μάξγουελ μερικές φορές άγγιζε το στήθος της. «Υπήρχαν χέρια παντού», αφηγήθηκε η Τζέιν για μια συνεύρεση με τον Επστάιν και τη Μάξγουελ. Περιέγραψε επίσης ομαδικές σεξουαλικές επαφές και με τους δύο και με άλλους.

Ακόμα περισσότερες καταθέσεις της αστυνομικού σε σχέση με ένα άλλο θύμα υπογραμμίζουν την περίπλοκη προετοιμασία των θυμάτων. Το όνομα αυτού του θύματος έχει επίσης αποκρυφθεί, αλλά η περιγραφή της εμπειρίας της από την αστυνομική αρχή αντικατοπτρίζει πιστά την κατάθεση της Άνι Φάρμερ στη δίκη. Η Φάρμερ κατέθεσε ότι η Μάξγουελ της έκανε γυμνό μασάζ στο ράντσο του Επστάιν στο Νέο Μεξικό σε ηλικία 16 ετών.

«Η Μάξγουελ της είπε να κάνει μασάζ στα πόδια στον Επστάιν και στη συνέχεια της το έδειξε και της έδωσε οδηγίες πώς να το κάνει», θυμήθηκε η αστυνομική αρχή. «[Αυτή] ένιωθε λίγο άβολα, αλλά η Μάξγουελ αστειευόταν, οπότε απλώς ακολούθησε το παράδειγμά της».

Η κατάθεση έστρεψε επίσης μεγαλύτερη προσοχή στο πώς η Μάξγουελ προσπάθησε να διατηρήσει την ατμόσφαιρα ανάλαφρη κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον κινηματογράφο.

«Είπε ότι όταν βγήκαν έξω από την αίθουσα, η Μάξγουελ αστειευόταν και κατέβασε λίγο το παντελόνι του Επστάιν», είπε στην αστυνομική αρχή. «Και στη συνέχεια, μόλις μπήκαν στην αίθουσα, ο Επστάιν, όταν κάθισαν, άγγιξε το πόδι της και χάιδεψε το χέρι της και της το κρατούσε. Και ότι αυτή τη φορά… δεν προσπαθούσε να το κρύψει από τη Μάξγουελ».

Ένα άλλο θύμα είπε ότι κατά την αρχική περίοδο που πήγαινε στο σπίτι του Επστάιν, αυτή και η Μάξγουελ συνομιλούσαν.

«Μίλησε με τη Μάξγουελ για την οικογενειακή της ζωή», είπε ο εν λόγω αστυνομικός. «Μίλησε με τη Μάξγουελ για την κακοποίηση που είχε υποστεί όταν ήταν μικρότερη».

«Της είπε ότι… η μητέρα της ήταν εθισμένη στα ναρκωτικά και ότι είχε κακοποιηθεί αρκετές φορές ως παιδί».

Η Μάξγουελ ρώτησε το κορίτσι αν ήταν σεξουαλικά ενεργή και αν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ σεξουαλικά βοηθήματα. Θυμήθηκε ότι είχε λάβει δέματα που περιείχαν εσώρουχα Victoria’s Secret – η διεύθυνση επιστροφής ανέφερε το όνομα της Μάξγουελ και του Επστάιν.

Η γυναίκα ανακρίθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου το 2007. Ο Επστάιν το 2008 έκλεισε συμφωνία που του επέτρεψε να δηλώσει ένοχος για κατηγορίες πορνείας σε επίπεδο πολιτείας στη Φλόριντα και να αποφύγει την ομοσπονδιακή δίωξη, εν μέσω ισχυρισμών ότι κακοποίησε σεξουαλικά δεκάδες έφηβες.

Δεν ανέφερε τη Μάξγουελ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του 2007. Ο αξιωματικός επιβολής του νόμου ρωτήθηκε «γιατί δεν την ανέφερε;».

Απάντησε: «Δεν ρωτήθηκε».

«Δεν ρωτήθηκε για τη Μάξγουελ», επανέλαβε ο εισαγγελέας.

«Σωστά», επιβεβαίωσε ο αστυνομικός.

Η γυναίκα είπε ότι δεν πίστευε ότι η Μάξγουελ ήταν «σημαντική» για την ανάκριση του 2007.

Η κατάθεση του αστυνομικού σχετικά με την αφήγηση αυτής της γυναίκας δεν περιλαμβάνει το όνομά της, αλλά φαίνεται να αναφέρεται στην Κάρολιν, την τρίτη γυναίκα που κατέθεσε στη δίκη της Μάξγουελ. Η Κάρολιν, η οποία είπε στη δίκη ότι στράφηκε σε «παυσίπονα και κοκαΐνη» για να «αποκλείσει» την κακοποίηση του Επστάιν, πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών τον Μάιο του 2023.

Όταν ρωτήθηκε για σχόλια σχετικά με τα δικαστικά έγγραφα, ο αδελφός της Μάξγουελ, Ίαν, είπε ότι κατανοούσε το ενδιαφέρον γύρω από αυτά τα αντίγραφα, αλλά ότι «είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τέτοια υλικά δεν αποτελούν απόδειξη ενοχής ή απόδειξη της συμπεριφοράς κανενός. Οι διαδικασίες είναι προκαταρκτικές και μονόπλευρες εκ κατασκευής – επιτρέπουν στους εισαγγελείς να παρουσιάσουν την υπόθεσή τους χωρίς αμφισβήτηση ή αντεξέταση».

«Εξαιτίας αυτού, τα πρακτικά δεν παρέχουν μια ισορροπημένη ή πλήρη εικόνα των γεγονότων. Δεν μπορούν να δείξουν το ευρύτερο πλαίσιο, ούτε αντικατοπτρίζουν τις απαντήσεις, τις εξηγήσεις ή τα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσε να προσφέρει η υπεράσπιση σε μια αίθουσα του δικαστηρίου», είπε.

