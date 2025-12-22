search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 18:01
ΚΟΣΜΟΣ

22.12.2025 15:54

Πανικός στον αέρα: Αεροσκάφος της Air France έχασε 5.000 πόδια σε λίγα λεπτά – Πέταξε με έναν κινητήρα λόγω βλάβης

22.12.2025 15:54
air france 33- new

Τρόμος κυρίευσε τους επιβάτες πτήσης της Air France πάνω από τη Γαλλία, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Παρίσι–Αζαξιό αντιμετώπισε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωση. Επιβάτες κάνουν λόγο για απότομη απώλεια ύψους και έντονες δονήσεις, ενώ αναφορές περί φωτιάς στο φτερό δεν επιβεβαιώνονται από το πλήρωμα και τους ειδικούς.

Η πτήση AF 7721 απογειώθηκε από το Παρίσι και περίπου 30 λεπτά αργότερα, γύρω στις 18:00, ακούστηκε ένας ισχυρός θόρυβος στην καμπίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακολούθησαν έντονες δονήσεις, με επιβάτες να αντιλαμβάνονται την κατάσταση ως εξαιρετικά σοβαρή. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν αστείο, μετά καταλάβαμε ότι ήταν σοβαρό. Η γυναίκα μου φοβήθηκε πολύ. Έσφιξα τη ζώνη μου όσο μπορούσα. Είμαστε μέσα σε ένα κουτί από λαμαρίνα και δεν έχουμε τον έλεγχο», περιέγραψε επιβάτης.

Η Air France έκανε λόγο για «βλάβη κινητήρα», ενώ ειδικός του κλάδου, μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, εξήγησε ότι πρόκειται πιθανότατα για φαινόμενο «engine surge». Όπως ανέφερε, σε τέτοιες περιπτώσεις δημιουργούνται θύλακες αέρα στον κινητήρα, προκαλώντας δονήσεις και οδηγώντας το πλήρωμα, προληπτικά, σε απενεργοποίησή του.

Το πλήρωμα αποφάσισε την εκτροπή του αεροσκάφους στη Λυών, απόφαση που, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, ελήφθη «σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις διαδικασίες της εταιρείας και την αρχή της προφύλαξης». Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε κανονικά, με το αεροσκάφος να συνεχίζει την πτήση του με έναν κινητήρα.

Ο ίδιος ειδικός σημείωσε ότι, αν και η πτήση με έναν κινητήρα δεν είναι συνηθισμένη, «τέτοια περιστατικά συμβαίνουν στις αερομεταφορές». Παράλληλα, διέψευσε τις αναφορές περί φωτιάς στο φτερό, τονίζοντας ότι «δεν υπήρξε φωτιά στο φτερό ή στον κινητήρα ούτε ενεργοποιήθηκε συναγερμός πυρκαγιάς». Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στιγμιαίων φλογών στο ακροφύσιο, οι οποίες «περιορίστηκαν εντός του κινητήρα».

Το αεροσκάφος ήταν ένα Airbus A320 με δύο κινητήρες CFM56, οι οποίοι θεωρούνται από τους πλέον αξιόπιστους διεθνώς. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν τελικά με αντικαταστατική πτήση στις 22:40 προς τη Μπαστιά και από εκεί οδικώς στο Αζαξιό, όπου έφτασαν περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα.

Παρά την ασφαλή άφιξη, επιβάτιδα με το όνομα Ζοέλ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να καταθέσει μήνυση κατά της Air France, αναφέροντας ότι η οκτάχρονη εγγονή της πέρασε τη νύχτα «τρομοκρατημένη, με τρέμουλο, κλάματα και εφιάλτες».

Από την πλευρά της, η Κριστέλ, που ταξίδευε με την κόρη της, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι είδε φωτιά στο φτερό. «Ήταν στις φλόγες», είπε, περιγράφοντας σκηνές χάους στην καμπίνα, ενώ, όπως ανέφεραν μαρτυρίες, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι ο αριστερός κινητήρας «σταμάτησε να λειτουργεί εν πτήσει».

