Τρόμος στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε εν ψυχρώ τον διευθυντή σχολείου – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Video)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε σχολείο στην περιοχή της Μερσίνης στην Τουρκία, όπου ένας 12χρονος μαθητής άνοιξε πυρ εναντίον του διευθυντή, στη διάρκεια του διαλείμματος.
Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, το περιστατικό έλαβε χώρα μετά από παρατήρηση που είχε κάνει ο διευθυντής στον ανήλικο μαθητή την προηγούμενη εβδομάδα, όταν εκείνος είχε προσέλθει στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο.
Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τον 39χρονο διευθυντή του σχολείου να τραυματίζεται σοβαρά και να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης.
Παράλληλα, ο ανήλικος δράστης συνελήφθη, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του.
