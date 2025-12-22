search
ΚΟΣΜΟΣ

22.12.2025 20:05

Τρόμος στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε εν ψυχρώ τον διευθυντή σχολείου – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Video)

22.12.2025 20:05
tourkia-sxoleio

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε σχολείο στην περιοχή της Μερσίνης στην Τουρκία, όπου ένας 12χρονος μαθητής άνοιξε πυρ εναντίον του διευθυντή, στη διάρκεια του διαλείμματος. 

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, το περιστατικό έλαβε χώρα μετά από παρατήρηση που είχε κάνει ο διευθυντής στον ανήλικο μαθητή την προηγούμενη εβδομάδα, όταν εκείνος είχε προσέλθει στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο. 

Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τον 39χρονο διευθυντή του σχολείου να τραυματίζεται σοβαρά και να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης. 

Παράλληλα, ο ανήλικος δράστης συνελήφθη, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του.

Διαβάστε επίσης:

Ιταλοί εισαγγελείς βάζουν στο αρχείο ως αβάσιμη την υπόθεση με τις «ύποπτες υπερπτήσεις ρωσικών drone»

Τρεις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στη Λιόν (Video)

Διπλωματικό επεισόδιο με το «καλημέρα» της τοποθέτησης ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Γροιλανδία

