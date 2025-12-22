Ιταλοί εισαγγελείς βάζουν στο αρχείο ως αβάσιμη την υπόθεση με τις «ύποπτες υπερπτήσεις ρωσικών drone»

Οι Ιταλοί εισαγγελείς που ερευνούν ύποπτες πτήσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από ένα κέντρο διαστημικής έρευνας της ΕΕ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι υποψίες τους ήταν αβάσιμες και ζήτησαν την απόρριψη της υπόθεσης, δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου διαπίστωσαν ότι 21 φερόμενες υπερπτήσεις μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2025 προκλήθηκαν στην πραγματικότητα από παρεμβολές από έναν ιδιωτικό ενισχυτή σήματος τηλεφώνου GSM κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) στην Ίσπρα, κοντά στη λίμνη Ματζόρε της Ιταλίας.

Οι πτήσεις πάνω από το JRC, το οποίο άνοιξε το 1960 ως χώρος πυρηνικής έρευνας, απαγορεύονται.

Μετά από ειδοποιήσεις από την εγκατάσταση, οι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα τον Μάρτιο για πιθανή στρατιωτική ή πολιτική κατασκοπεία για τρομοκρατικούς σκοπούς, υποψιαζόμενοι την παρουσία ενός ρωσικής κατασκευής drone.

Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι τα επαναλαμβανόμενα ψευδώς θετικά αποτελέσματα οφείλονταν σε επικαλυπτόμενες παρεμβολές μεταξύ του συστήματος ασφαλείας του κέντρου και σε σποραδική δραστηριότητα από τον ενισχυτή GSM σε ένα κοντινό σπίτι, ανέφεραν οι πηγές.

Ένας δικαστής στο δικαστήριο του Μιλάνου θα αποφασίσει τώρα εάν θα αποδεχτεί το αίτημα των εισαγγελέων και θα αποσύρει την υπόθεση, κάτι που συνήθως αποτελεί τυπικότητα.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κατηγορούν συχνά τη Ρωσία ότι εξαπολύει υβριδικές επιθέσεις στη Δύση μέσω πειρατείας, δολιοφθοράς και κατασκοπείας. Η Μόσχα αρνείται τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι η Δύση τροφοδοτεί το αντιρωσικό αίσθημα.

Ο ιστότοπος του JRC αναφέρει ότι η εγκατάσταση Ispra είναι η τρίτη μεγαλύτερη ερευνητική πανεπιστημιούπολη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, και ασχολείται με θέματα που κυμαίνονται από την πυρηνική ασφάλεια και το διάστημα έως τους βιώσιμους πόρους, τη μετανάστευση και τις μεταφορές.

