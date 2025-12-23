Τουλάχιστον 5 οι νεκροί στη συντριβή μικρού στρατιωτικού αεροσκάφους του Μεξικού στη θάλασσα κοντά στις ακτές των ΗΠΑ

Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους πέντε νεκρούς μετά το δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη μικρό αεροσκάφος της αεροπορίας ναυτικού του Μεξικού, που εκτελούσε πτήση ιατρικής διακομιδής, με προορισμό την αμερικανική πολιτεία Τέξας, όταν κατέπεσε στη θάλασσα, ενημέρωσε με νεότερη ανακοίνωσή του ο θεσμός.

Το δυστύχημα καταγράφτηκε καθώς το μικρό αεροσκάφος, τύπου King Air – μισθωμένο από μεξικανικό ίδρυμα αρωγής σε παιδιά που έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα – πλησίαζε το αεροδρόμιο της Γκάλβεστον, κοντά στο Χιούστον (Τέξας, νότιες ΗΠΑ) για να προσγειωθεί.

Από τους οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν στο αεροσκάφος, πέντε ανασύρθηκαν νεκροί, δυο επέζησαν κι ένας «δεν έχει εντοπιστεί» ακόμη, κατά τη νεότερη ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού, το οποίο νωρίτερα έκανε λόγο για δυο νεκρούς. Οι έρευνες συνεχίζονται από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, διευκρίνισε.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανέφερε νωρίτερα πως διερχόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές για τη συντριβή περί τις 15:17 (23:17 ώρα Ελλάδας) και διεξάγονταν έρευνες με συμμετοχή σκαφών, δυτών και ελικοπτέρου.

Το μεξικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε μέσω X «βαθιά συλλυπητήρια» και προσέφερε υποστήριξη στους οικείους των θυμάτων.

Σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου Flight Radar, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Μέριδα, στη μεξικανική πολιτεία Γιουκατάν (νοτιοανατολικά), στις 13:46 (20:46 ώρα Ελλάδας) προτού το σήμα του χαθεί από τα ραντάρ στις 15:01 (23:01 ώρα Ελλάδας), πάνω από τον κόλπο της Γκάλβεστον, όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο Σκόουλς.

