search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 09:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 07:24

Τουλάχιστον 5 οι νεκροί στη συντριβή μικρού στρατιωτικού αεροσκάφους του Μεξικού στη θάλασσα κοντά στις ακτές των ΗΠΑ

23.12.2025 07:24
mexico new

Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους πέντε νεκρούς μετά το δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη μικρό αεροσκάφος της αεροπορίας ναυτικού του Μεξικού, που εκτελούσε πτήση ιατρικής διακομιδής, με προορισμό την αμερικανική πολιτεία Τέξας, όταν κατέπεσε στη θάλασσα, ενημέρωσε με νεότερη ανακοίνωσή του ο θεσμός.

Το δυστύχημα καταγράφτηκε καθώς το μικρό αεροσκάφος, τύπου King Air – μισθωμένο από μεξικανικό ίδρυμα αρωγής σε παιδιά που έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα – πλησίαζε το αεροδρόμιο της Γκάλβεστον, κοντά στο Χιούστον (Τέξας, νότιες ΗΠΑ) για να προσγειωθεί.

Από τους οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν στο αεροσκάφος, πέντε ανασύρθηκαν νεκροί, δυο επέζησαν κι ένας «δεν έχει εντοπιστεί» ακόμη, κατά τη νεότερη ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού, το οποίο νωρίτερα έκανε λόγο για δυο νεκρούς. Οι έρευνες συνεχίζονται από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, διευκρίνισε.

 Η αμερικανική ακτοφυλακή ανέφερε νωρίτερα πως διερχόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές για τη συντριβή περί τις 15:17 (23:17 ώρα Ελλάδας) και διεξάγονταν έρευνες με συμμετοχή σκαφών, δυτών και ελικοπτέρου.

 Το μεξικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε μέσω X «βαθιά συλλυπητήρια» και προσέφερε υποστήριξη στους οικείους των θυμάτων.

Σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου Flight Radar, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Μέριδα, στη μεξικανική πολιτεία Γιουκατάν (νοτιοανατολικά), στις 13:46 (20:46 ώρα Ελλάδας) προτού το σήμα του χαθεί από τα ραντάρ στις 15:01 (23:01 ώρα Ελλάδας), πάνω από τον κόλπο της Γκάλβεστον, όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο Σκόουλς.

Διαβάστε επίσης

Τρόμος στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε εν ψυχρώ τον διευθυντή σχολείου – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Video)

Και Βρετανός στα «βήματα» του Πελικό: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια τη σύζυγό του, μαζί με πέντε συνεργούς

Ο Μακρόν φόρεσε βερμούδα και κολάν και έκανε προπόνηση με στρατιώτες (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bechkams-new
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μπλόκαρε τους γονείς του στα social media – Μεγαλώνει η ένταση στην οικογένεια

akinita_2307_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα 2026 – Νέο «ράλι» σε μια αγορά δύο ταχυτήτων 

xafanisi new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται εδώ και 17 ημέρες – Κλιμάκια της ΕΜΑΚ και drones στην έρευνα

Nosokomeio agios andreas new
ΥΓΕΙΑ

Πάτρα: Υπεγράφη η σύμβαση για την ενεργειακή ανακαίνιση του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

prison_elsalvador
MEDIA

Λογοκρισία καταγγέλλει η ρεπόρτερ του CBS για το ντοκιμαντέρ που «κόπηκε» – Οι παράνομες απελάσεις στο Ελ Σαλβαδόρ και η φυλακή «κολαστήριο» (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

kostas_anestidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Αδιανόητες γκάφες από Μαξίμου με τις διαρροές για ελέγχους και «δίωξη» στον αγρότη – Σκηνικό… Όργουελ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 09:09
bechkams-new
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μπλόκαρε τους γονείς του στα social media – Μεγαλώνει η ένταση στην οικογένεια

akinita_2307_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα 2026 – Νέο «ράλι» σε μια αγορά δύο ταχυτήτων 

xafanisi new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται εδώ και 17 ημέρες – Κλιμάκια της ΕΜΑΚ και drones στην έρευνα

1 / 3