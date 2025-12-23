«Χρυσός Στόλος»: Ο Τραμπ ανακοινώνει νέα γενιά πολεμικών πλοίων, αλλαγές στην αμυντική βιομηχανία και πίεση προς τη Βενεζουέλα

Σχέδιο ριζικής ανασυγκρότησης του αμερικανικού Ναυτικού, με νέα θωρηκτά «κλάσης Τραμπ», ενίσχυση του λεγόμενου «Χρυσού Στόλου» και σαφές μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος, παρουσίασε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ από το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, συνδέοντας τον επανεξοπλισμό με αλλαγές στη λειτουργία της αμυντικής βιομηχανίας και με την αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πλαισιωμένος από τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Ναυτικού των ΗΠΑ Τζον Φέλαν, αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου, το οποίο –όπως είπε– αποσκοπεί στην εδραίωση της ναυτικής κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τις επόμενες δεκαετίες.

President Trump Makes an Announcement with the Secretary of War and the Secretary of the Navy https://t.co/34nBS6OHG8 — The White House (@WhiteHouse) December 22, 2025

Νέα «κλάση Τραμπ» με θωρηκτά μεγαλύτερα και ισχυρότερα

Κεντρικό στοιχείο των ανακοινώσεων αποτελεί η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας θωρηκτών, τα οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε μεγαλύτερα, ταχύτερα και «100 φορές ισχυρότερα» από οποιοδήποτε προηγούμενο πολεμικό πλοίο έχει κατασκευαστεί στις ΗΠΑ. Το πρόγραμμα προβλέπει την αρχική ναυπήγηση δύο πλοίων, με προοπτική επέκτασης σε συνολικά 20 έως 25 σκάφη στο πλαίσιο του διευρυμένου «Χρυσού Στόλου».

TRUMP CLASS BATTLESHIPS ⚓️🇺🇸



President Trump announces Trump Class Battleships, manufactured in the USA, the new class ships will be the fastest, biggest and most lethal ships ever constructed. pic.twitter.com/pWj6IiQEEc — The White House (@WhiteHouse) December 22, 2025

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια ιστορική επένδυση που θα αυξήσει δραστικά τη χωρητικότητα και την ισχύ πυρός του αμερικανικού Ναυτικού, σημειώνοντας ότι η χώρα εισέρχεται σε περίοδο εντατικής ναυπήγησης.

USS Defiant και πυρηνοκίνητοι πύραυλοι κρουζ

Ο υπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν ανέφερε ότι τα νέα θωρηκτά θα φέρουν τα μεγαλύτερα πυροβόλα που έχουν τοποθετηθεί ποτέ σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, καθώς και πυρηνοκίνητους πυραύλους κρουζ. Όπως δήλωσε, τα εξαρτήματα των πλοίων θα κατασκευαστούν σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, ενισχύοντας τη βιομηχανική βάση της χώρας.

Το πρώτο πλοίο της νέας κατηγορίας αναμένεται να φέρει την ονομασία USS Defiant, σηματοδοτώντας –κατά τον ίδιο– τη νέα εποχή για το αμερικανικό Ναυτικό.

Επέκταση και σε φρεγάτες και αεροπλανοφόρα

Πέρα από τα θωρηκτά, ο Τραμπ ανέφερε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την ενίσχυση άλλων κατηγοριών πολεμικών πλοίων. Μεταξύ αυτών είναι μια νέα, πιο ευέλικτη κλάση φρεγατών, η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί από το Ναυτικό των ΗΠΑ, καθώς και η κατασκευή τριών μεγάλων αεροπλανοφόρων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Στόχος, όπως είπε, είναι η δημιουργία ενός στόλου που θα μπορεί να ανταποκριθεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε πολλαπλά μέτωπα ανά τον κόσμο.

«Τα χρειαζόμαστε τώρα» – αλλαγές στην αμυντική βιομηχανία

Ο Τραμπ επέκρινε εκ νέου το κόστος και τις καθυστερήσεις στην αμερικανική αμυντική βιομηχανία, προαναγγέλλοντας δραστικές παρεμβάσεις. Όπως είπε, θα συναντηθεί με μεγάλους αμυντικούς εργολάβους την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υπερβάσεις κόστους και τα προβλήματα παραγωγής.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει την έκδοση εκτελεστικού διατάγματος που θα περιορίζει τα μερίσματα, τις επαναγορές μετοχών και τις αμοιβές στελεχών, εφόσον αυτά –όπως υποστήριξε– επηρεάζουν την ικανότητα των εταιρειών να παραδίδουν έγκαιρα στρατιωτικό εξοπλισμό. «Δεν θα περιμένουμε 10 ή 15 χρόνια. Τα χρειαζόμαστε τώρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Βενεζουέλα: Πετρέλαιο, δεξαμενόπλοια και πίεση στον Μαδούρο

Στο ίδιο πλαίσιο δηλώσεων, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο πετρέλαιο που έχουν κατασχέσει οι ΗΠΑ ανοιχτά της Βενεζουέλας τις τελευταίες εβδομάδες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε να πουληθεί είτε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των στρατηγικών αποθεμάτων της χώρας. Όπως είπε, τα κατασχεμένα δεξαμενόπλοια θα παραμείνουν υπό αμερικανικό έλεγχο.

.@POTUS on seized oil from Venezuela: "We're going to keep it… maybe we'll use it in the Strategic Reserves… We're keeping the ships, also." pic.twitter.com/68hx6GnO3m — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 22, 2025

Ερωτηθείς αν στόχος της Ουάσινγκτον είναι η αποχώρηση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία, απάντησε ότι «εξαρτάται από τον ίδιο», προσθέτοντας πως «θα ήταν σοφό να το κάνει». Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου της Βενεζουέλας, κατηγορώντας την κυβέρνησή του για διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

.@POTUS on Maduro: "We have a massive armada formed, the biggest we've ever had… He could do whatever he wants, it's alright… If he plays tough, it'll be the last time he's ever able to play tough." pic.twitter.com/q2svcVjcNy — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 22, 2025

Αντιδράσεις Μαδούρο και διεθνείς αναφορές

Απαντώντας, ο Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «θα τα πήγαινε καλύτερα» αν επικεντρωνόταν στα εσωτερικά ζητήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για στρατιωτική κλιμάκωση στην Καραϊβική και παρεμβατισμό.

Ο Τραμπ, τέλος, επανέλαβε τις θέσεις του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, χαρακτήρισε «ικανοποιητική» την κατάσταση στις συγκρούσεις Ταϊλάνδης–Καμπότζης και δήλωσε ότι οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία «πηγαίνουν εντάξει», παρά τις συνεχιζόμενες διαφωνίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Διαβάστε επίσης

Τρόμος στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε εν ψυχρώ τον διευθυντή σχολείου – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Video)

Και Βρετανός στα «βήματα» του Πελικό: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια τη σύζυγό του, μαζί με πέντε συνεργούς

Ο Μακρόν φόρεσε βερμούδα και κολάν και έκανε προπόνηση με στρατιώτες (Video)