Ο serial killer Zodiac ήταν και ο δολοφόνος της «Μαύρης Ντάλιας»; Τα συγκλονιστικά στοιχεία σε νέα έρευνα που συνδέουν τις δύο υποθέσεις

Δύο ανατριχιαστικές υποθέσεις που στοίχειωσαν επί δεκαετίες την Αμερική φαίνεται ότι είχαν τελικά τον ίδιο δράστη! Ανεξάρτητοι ερευνητές που προσπαθούν να ρίξουν «φως» στην ταυτότητα του serial killer των ΗΠΑ Zodiac αλλά και στον δράστη της δολοφονίας της Black Dahlia, φαίνεται πως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

Η Daily Mail επικαλείται τα ευρήματα των ειδικών αναφέροντας πως οι δολοφονίες που φαντάζουν βγαλμένες από εφιάλτη και σημάδεψαν την ιστορία των ΗΠΑ φαίνεται πως είναι έτοιμες να εξιχνιαστούν.

Σύμφωνα και πάλι με τις ίδιες πληροφορίες, ο βασικός ύποπτος των εγκλημάτων είναι ο Μάρβιν Μαργκόλις που μετέπειτα χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Μάρβιν Μέριλ.

Υπενθυμίζεται πως από το 1968 έως και το 1969 ο κατά συρροή δολοφόνος Zodiac τρομοκράτησε τη βόρεια Καλιφόρνια, σκοτώνοντας τουλάχιστον 5 ανθρώπους, ενώ ισχυριζόταν ότι είχε δολοφονήσει δεκάδες ακόμη.

Ο δολοφόνος, «φάντασμα» τότε, προκαλούσε τα μέσα ενημέρωσης και την αστυνομία με επιστολές και κρυπτογράμματα, καλώντας τις αρχές να αποκαλύψουν την ταυτότητά του.

Το 1947 ωστόσο, 2 δεκαετίες νωρίτερα, η επίδοξη ηθοποιός του Χόλιγουντ Ελίζαμπεθ Σορτ, γνωστή ως Black Dahlia, είχε βρεθεί νεκρή κοντά σε ερημικό σημείο στο Λος Άντζελες. Το σώμα της είχε ακρωτηριαστεί -βρέθηκε καθαρά κομμένο στα δύο- ενώ στα μάγουλά της είχε χαραχθεί ένα φρικιαστικό «χαμόγελο».

Αυτές οι δολοφονίες είχαν προκαλέσει τον τρόμο των Αμερικανών και την απόγνωση των αρχών που δεν μπορούσαν να βρουν την ταυτότητα των δραστών.

Μετά από περισσότερα από 50 χρόνια μυστηρίου, αμέτρητες αστυνομικές, αποτυχημένες προσπάθειες αξιοποίησης DNA, ο ερευνητικός σύμβουλος Άλεξ Μπέιμπερ πιστεύει ότι έλυσε και τις δύο υποθέσεις.

Τα στοιχεία

Ο Zodiac είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το κρυπτογράφημα Z13 που έστειλε τον Απρίλιο του 1970 είχε το αληθινό του όνομα. Ο Μπέιμπερ, συνιδρυτής των Cold Case Consultants of America, υποστηρίζει ότι το αποκρυπτογράφησε χρησιμοποιώντας ΑΙ, πρόσφατα αποδεσμευμένα αρχεία απογραφής και κλασικές μεθόδους κρυπτογραφίας.

Η λύση αποκάλυψε το όνομα ενός άνδρα που ήταν επίσης βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Black Dahlia. Παράλληλα, ο Μπέιμπερ αποκρυπτογράφησε και το κρυπτόγραμμα Z32, το οποίο -όπως λέει- συνδέεται άμεσα με τη δολοφονία της Black Dahlia.

Ο Μπέιμπερ συγκέντρωσε ένα πλήθος έμμεσων αλλά ισχυρών στοιχείων, τα οποία -κατά τον ίδιο- αποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο κρύβεται πίσω από τις δολοφονίες.

Πρόκειται για τον Μάρβιν Μαργκόλις που είχε σχέση με την Black Dahlia, λίγο πριν τον θάνατό της, κατείχε ιατρική εμπειρία και ήταν ικανός να ακρωτηριάσει το σώμα της Σορτ με ανατριχιαστική ακρίβεια.

Με βάση τα αρχεία της έρευνας, ο Baber πιστεύει ότι η Short και ο Margolis συναντήθηκαν στο Σικάγο το καλοκαίρι του 1946 και άρχισαν να βγαίνουν.

Τον Οκτώβριο εκείνου του έτους – τρεις μήνες πριν από τη δολοφονία της – η Short μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα στο Λος Άντζελες με τον Margolis, τη φίλη της Margorie Graham και τον φίλο του Margolis, Bill Robinson, σύμφωνα με τα αρχεία του μεγάλου δικαστηρίου.

Η στενή φιλία του Margolis με τον Robinson θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για το παιχνίδι κωδικοποίησης του Zodiac δύο δεκαετίες αργότερα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Robinson είχε υπηρετήσει στην Υπηρεσία Σημάτων και Πληροφοριών του Στρατού – το ειδικό τμήμα αποκρυπτογράφησης του στρατού – το οποίο χρησιμοποιούσε τις κλασικές τεχνικές κρυπτογράφησης που αργότερα εμφανίστηκαν στους κώδικες του Zodiac.

Η σχέση της Short με τον μνησίκακο βετεράνο Margolis σύντομα διαλύθηκε.

Αφού έζησαν μαζί για μόλις 12 ημέρες, εκείνη έφυγε από το διαμέρισμα. Μαρτυρίες υποδηλώνουν ότι η ξαφνική ρήξη προήλθε από το γεγονός ότι εκείνη παρακολούθησε μια εκπομπή του CBS με έναν άλλο άνδρα.

Η τρομοκρατημένη 22χρονη ταξίδεψε στο Σαν Ντιέγκο, προφανώς για να ξεφύγει από τον Margolis.

Τη νύχτα της 7ης Ιανουαρίου 1947, δύο μυστηριώδεις άνδρες και μια γυναίκα εμφανίστηκαν στο σπίτι του φίλου όπου έμενε.

Την επόμενη μέρα, η Σορτ επέστρεψε στο Λος Άντζελες, όπου ο Μαργκόλις ζούσε πλέον με τον Ρόμπινσον και την πρώην συγκάτοικο της Σορτ, Λιν Μάρτιν.

Τις εβδομάδες και τους μήνες που προηγήθηκαν του θανάτου της, η Σορτ εκμυστηρεύτηκε σε φίλους και γνωστούς ότι φοβόταν για τη ζωή της στα χέρια ενός ζηλιάρη πρώην φίλου της.

Αυτοί οι φόβοι φάνηκαν να κορυφώνονται στις 14 Ιανουαρίου 1947.

Εκείνη την ημέρα, η αστυνομικός Μιρλ Μακμπράιντ θυμήθηκε αργότερα μια ανησυχητική συνάντηση με μια γυναίκα που αναγνώρισε ως Σορτ σε έναν σταθμό λεωφορείων στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Η γυναίκα πλησίασε τη Μακμπράιντ κλαίγοντας υστερικά, λέγοντας ότι είχε συναντήσει τον «τρελά ζηλιάρη» πρώην φίλο της, έναν πεζοναύτη, ο οποίος την είχε απειλήσει ότι θα την σκότωνε αν έβγαινε με άλλον άντρα.

Μεταξύ των γνωστών φίλων της Short και των 22 υπόπτων που αναφέρονται στα αρχεία του μεγάλου δικαστηρίου, ο Margolis ήταν ο μόνος που είχε σχέσεις με το Σώμα Πεζοναυτών, όπως έμαθε ο Baber.

Η McBride συνόδευσε τη γυναίκα για να πάρει την τσάντα της από ένα κοντινό μπαρ όπου είχε δει τον πρώην φίλο της. Στη συνέχεια χώρισαν, με τη γυναίκα που πιστεύεται ότι ήταν η Short να σχεδιάζει να συναντήσει κάποιον που θα έφτανε με λεωφορείο από το Σαν Ντιέγκο εκείνο το βράδυ.

Τι ακριβώς συνέβη στις λίγες ώρες που μεσολάβησαν μεταξύ της τελευταίας φοράς που κάποιος είδε ζωντανή τη Short και του εντοπισμού του ακρωτηριασμένου σώματός της το επόμενο πρωί, το γνωρίζει μόνο ο δολοφόνος της.

Όμως εκείνη τη νύχτα, μάρτυρες που περίμεναν σε μια στάση λεωφορείου στο Βόρειο Λονγκ Μπιτς ανέφεραν ότι άκουσαν κραυγές να προέρχονται από ένα μαύρο σεντάν που περνούσε, σύμφωνα με τις τότε αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

Μέσα στο αυτοκίνητο, είδαν έναν άνδρα και μια γυναίκα στο μπροστινό κάθισμα και μια δεύτερη γυναίκα που κρατιόταν από ένα τέταρτο άτομο στο πίσω κάθισμα.

Την ίδια νύχτα, ένας άνδρας που οδηγούσε ένα μαύρο σεντάν πλησίασε τουλάχιστον τρία μοτέλ γύρω από το San Pedro ζητώντας ένα δωμάτιο με μπανιέρα.

Οι υπάλληλοι των μοτέλ Harbor Moon, Normandie και Hillcrest θυμήθηκαν όλοι έναν νευρικό, ταραγμένο άνδρα – που ταιριάζει με την περιγραφή του Margolis – ο οποίος επέμενε ότι χρειαζόταν μπανιέρα για τη γυναίκα του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Περιέργως, ο άνδρας πάρκαρε το αυτοκίνητό του μακριά από τις εισόδους των μοτέλ. Κανείς δεν είδε τη γυναίκα του.

Όταν δεν βρήκε κατάλληλο δωμάτιο, ο άνδρας συνέχισε την αναζήτησή του.

Επειδή δεν υπήρχε αίμα στο σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα της Short, οι ερευνητές υπέθεσαν ότι είχε τεμαχιστεί και πλυθεί σε μπανιέρα. Οι ντετέκτιβς έψαξαν την περιοχή για ένα λεγόμενο «δωμάτιο βασανιστηρίων», αλλά δεν το βρήκαν ποτέ.

Περίπου δέκα μίλια βόρεια των τριών μοτέλ βρισκόταν ένα ακόμη που ονομαζόταν Zodiac Motel.

Το Zodiac Motel άνοιξε τον Ιούνιο του 1946 στο Lynwood. Μια δημοπρασία του 1951 για το ίδιο ακίνητο 22 οικόπεδων περιγράφει «σύγχρονες εγκαταστάσεις», συμπεριλαμβανομένης και μπανιέρας.

Ενώ η έμπνευση για το ψευδώνυμο του δολοφόνου Zodiac έχει από καιρό αποδοθεί σε μια μάρκα ρολογιών, η έρευνα του Baber υποδηλώνει ότι μπορεί να αναφέρεται στον τόπο όπου η Short άφησε την τελευταία της πνοή.

Αυτή τη θεωρία υποστηρίζει και η ανακάλυψη μιας τσάντας παγοπώλη με το γράμμα «Z» και κόκκινες κηλίδες, που βρέθηκε σε απόσταση τεσσάρων λεπτών με το αυτοκίνητο από το σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα της.

Στη δεκαετία του 1940, οι παγοπώλες συνήθως σημείωναν τις τσάντες με τα αρχικά των μοτέλ που εξυπηρετούσαν, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα η τσάντα να προέρχεται από το Zodiac Motel.

Το Zodiac Motel θα ταίριαζε επίσης με μια πιθανή διαδρομή μεταξύ της στάσης του λεωφορείου, των άλλων μοτέλ και του χώρου απόρριψης…

Ο επιθετικός και διαταραγμένος Μάρβιν

Ο Μαργκόλις άφησε πίσω του μια ομολογία στο νεκροκρέβατό του, η οποία θα μπορούσε να συνδέει τις 2 υποθέσεις.

Ο συγκεκριμένος είχε υπηρετήσει και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα αρχεία των Βετεράνων καταγράφουν πως ήταν απαθής και επιθετικός.

Μετά δολοφονία της Black Dahlia, όπως λέει ο ερευνητής, ο Μάρβιν εγκατέλειψε το Λος Άντζελες, άλλαξε όνομα και επέστρεψε ως Zodiac.

Υποστηρίζει επίσης ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε σε μία από τις επιβεβαιωμένες επιθέσεις του Zodiac ήταν προσωπικό: η ιαπωνική στρατιωτική ξιφολόγχη που ο Μέριλ είχε φέρει μαζί του από τον πόλεμο.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο, ο Μέριλ σχεδίασε ένα μακάβριο σκίτσο, στο οποίο εμφανίζεται μια γυναίκα με το όνομα Ελίζαμπεθ και -όπως φαίνεται- μια κρυμμένη λέξη: «ZoDiac».

Ο Μπέιμπερ θεωρεί ότι αυτό το ανατριχιαστικό σχέδιο ισοδυναμεί πλέον με ομολογία.

Η Daily Mail έμαθε επίσης ότι μέλη της ομάδας του Μπέιμπερ συναντήθηκαν τον Οκτώβριο με τον αρχηγό της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε εντολή στο τμήμα ανθρωποκτονιών–ληστειών να εξετάσει τα ευρήματα που αφορούν τη Black Dahlia.

