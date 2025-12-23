ΗΠΑ: Στη φυλακή η δασκάλα που κακοποίησε σεξουαλικά 11χρονο μαθητή της – Τα… 35.000 SMS, τα κλάματα και η «συγγνώμη» (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε έξι χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε η 26χρονη σήμερα δασκάλα δημοτικού Μάντισον Μπέργκμαν στις ΗΠΑ για την «αποπλάνηση» του 11χρονου μαθητή της, στον οποίο μάλιστα έστειλε και χιλιάδες ερωτικά μηνύματα.
Η Μπέργκμαν, που ξέσπασε σε κλάματα στο άκουσμα της απόφασης, ήταν δασκάλα πέμπτης τάξης στο δημοτικό σχολείο River Crest στο Χάντσον του Ουισκόνσιν όταν ο πατέρας ενός μαθητή ανακάλυψε 35.000 (!) SMS που είχε ανταλλάξει με τον γιο του σε διάστημα μόλις τριών μηνών στα οποία η εκπαιδευτικός εκφραζόταν με ενθουσιασμό για το πόσο της άρεσε να αγγίζονται και να «φιλιούνται».
Οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στην τάξη της βρήκαν, μάλιστα, ένα φάκελο με το όνομα του θύματος, ο οποίος περιείχε χειρόγραφα ερωτικά σημειώματα στα οποία αναφερόταν πόσο πολύ φιλιόντουσαν.
Η Μπέργκμαν, η οποία συνελήφθη λίγους μήνες πριν το γάμο της, ομολόγησε την ενοχή της πέρυσι για μία κατηγορία αποπλάνησης ανηλίκου και δύο κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης.
Στη δίκη η εισαγγελία ζήτησε κάθειρξη 12 ετών για την δασκάλα με την ίδια να επιδιώκει ποινή μόλις ενός έτους.
«Θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για κάθε όριο που ξεπέρασα. Ελπίζω ότι η οικογένειά σας έχει καταφέρει να αρχίσει να θεραπεύεται και να βρει ξανά κάποια ηρεμία στη ζωή της. Ξέρω ότι ο δρόμος θα είναι μακρύς για την οικογένειά σας» είπε η 26χρονη κλαίγοντας στο δικαστήριο.
Ο πατέρας του αγοριού είπε στο δικαστήριο πόσο «ανησυχητικά» ήταν τα μηνύματα που βρήκε. «Στα μηνύματα μιλάει για το άγγιγμα του ποδιού του, μιλάει στον 11χρονο γιο μου για την περίοδό της, μιλάει για τις στύσεις του… » κατέθεσε στο δικαστήριο.
Μόλις εκτίσει την ποινή των έξι ετών φυλάκισης, η Μπέργκμαν θα παραμείνει έξι χρόνια σε επιτήρηση, χωρίς να επιτρέπεται η επαφή με ανηλίκους χωρίς έγκριση, ενώ θα έχει και περιορισμούς στη χρήση του διαδικτύου και των social media.
Διαβάστε επίσης:
Σοκ στον κόσμο του gaming: Νεκρός ο Βινς Ζαμπέλα, δημιουργός του «Call of Duty» (Video)
Τουλάχιστον 5 οι νεκροί στη συντριβή μικρού στρατιωτικού αεροσκάφους του Μεξικού στη θάλασσα κοντά στις ακτές των ΗΠΑ
«Πληρωμένη» απάντηση Μαδούρο σε Τραμπ: «Κοίταξε τα εσωτερικά των ΗΠΑ αντί να απειλείς τη Βενεζουέλα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.