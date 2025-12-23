ΗΠΑ: Στη φυλακή η δασκάλα που κακοποίησε σεξουαλικά 11χρονο μαθητή της – Τα… 35.000 SMS, τα κλάματα και η «συγγνώμη» (video)

Σε έξι χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε η 26χρονη σήμερα δασκάλα δημοτικού Μάντισον Μπέργκμαν στις ΗΠΑ για την «αποπλάνηση» του 11χρονου μαθητή της, στον οποίο μάλιστα έστειλε και χιλιάδες ερωτικά μηνύματα.

Η Μπέργκμαν, που ξέσπασε σε κλάματα στο άκουσμα της απόφασης, ήταν δασκάλα πέμπτης τάξης στο δημοτικό σχολείο River Crest στο Χάντσον του Ουισκόνσιν όταν ο πατέρας ενός μαθητή ανακάλυψε 35.000 (!) SMS που είχε ανταλλάξει με τον γιο του σε διάστημα μόλις τριών μηνών στα οποία η εκπαιδευτικός εκφραζόταν με ενθουσιασμό για το πόσο της άρεσε να αγγίζονται και να «φιλιούνται».

Οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στην τάξη της βρήκαν, μάλιστα, ένα φάκελο με το όνομα του θύματος, ο οποίος περιείχε χειρόγραφα ερωτικά σημειώματα στα οποία αναφερόταν πόσο πολύ φιλιόντουσαν.

Η Μπέργκμαν, η οποία συνελήφθη λίγους μήνες πριν το γάμο της, ομολόγησε την ενοχή της πέρυσι για μία κατηγορία αποπλάνησης ανηλίκου και δύο κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης.

NEW: Judge has to tell a former Wisconsin teacher accused of molest*ng an 11-year-old boy to calm down after she started bawling in court while being sentenced.



Madison Bergmann was seen crying in court as the judge sentenced her to 6 years in prison.



The boy's father… pic.twitter.com/OC48NZuMiq — Collin Rugg (@CollinRugg) December 23, 2025

Στη δίκη η εισαγγελία ζήτησε κάθειρξη 12 ετών για την δασκάλα με την ίδια να επιδιώκει ποινή μόλις ενός έτους.

«Θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για κάθε όριο που ξεπέρασα. Ελπίζω ότι η οικογένειά σας έχει καταφέρει να αρχίσει να θεραπεύεται και να βρει ξανά κάποια ηρεμία στη ζωή της. Ξέρω ότι ο δρόμος θα είναι μακρύς για την οικογένειά σας» είπε η 26χρονη κλαίγοντας στο δικαστήριο.

‼️BREAKING: Wisconsin teacher Madison Bergmann accepted PLEA DEAL and sentenced to JUST 6 years in prison for GR**MING & R*PING her 11-year-old 5th-grade student—Just 3 months before her OWN WEDDING.



They kissed multiple times, touched each other in class, EXCHANGED:



• 35,000… pic.twitter.com/HlZwreKpzt December 21, 2025

Ο πατέρας του αγοριού είπε στο δικαστήριο πόσο «ανησυχητικά» ήταν τα μηνύματα που βρήκε. «Στα μηνύματα μιλάει για το άγγιγμα του ποδιού του, μιλάει στον 11χρονο γιο μου για την περίοδό της, μιλάει για τις στύσεις του… » κατέθεσε στο δικαστήριο.

Update



Madison Bergmann has been sentenced. She sexually abused an 11yo, 5th grade boy.



Six years of prison followed by six years of extended supervision.



NOWHERE NEAR ENOUGH



In her belongings: nearly 100 letters, love notes, & artwork exchanged between the two. https://t.co/N2nbmLTQ5q pic.twitter.com/KMcoKRZlDK — Orietta Rose 🇺🇲 (@0riettaRose) December 23, 2025

Μόλις εκτίσει την ποινή των έξι ετών φυλάκισης, η Μπέργκμαν θα παραμείνει έξι χρόνια σε επιτήρηση, χωρίς να επιτρέπεται η επαφή με ανηλίκους χωρίς έγκριση, ενώ θα έχει και περιορισμούς στη χρήση του διαδικτύου και των social media.

