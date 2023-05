Μια ομάδα ανεξάρτητων ερευνητών που αναζητά την αληθινή ταυτότητα του δολοφόνου Zodiac που εσπειρε τον θάνατο στα 60’s, ισχυρίζεται ότι το FBI το 2016 «καταχώρισε κρυφά» το όνομα ενός υπόπτου που ταίριαζε στο προφίλ.

Η ταυτότητα του Zodiac παραμένει μέχρι και σήμερα ένα μυστήριο και η υπόθεση αποτελεί ίσως μια από τις πιο διάσημες ανεξιχνίαστες υποθέσεις των ΗΠΑ. Η ιστορία έχει εμπνεύσει δεκάδες κανονικούς και μη ερευνητές οι οποίοι εξετάζουν τα ίχνη που άφησε πίσω του ο περιβόητος serial killer με σκοπό να λύσουν επιτέλους αυτόν τον γρίφο: Ποιος ήταν τελικά ο Zodiac;

Ο Τόμας Κόλμπερτ, ο οποίος είναι δημοσιογράφος- ερευνητής και επικεφαλής της μη κερδοσκοπικής ομάδας «Case Breakers», ισχυρίζεται πως το FBI αποκρύπτει και αγνοεί στοιχεία.

Η ομάδα των 40 πρώην αστυνομικών, ιατροδικαστών, ομοσπονδιακών πρακτόρων και ιδιωτικών ερευνητών επιβεβαίωσε ότι ο βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας, Γκάρι Φράνσις Πόστ, εξακολουθεί να αναφέρεται ως ύποπτος στα αρχεία του FBI.

Επίσης, κατηγόρησε τις κυβερνητικές υπηρεσίες για κακή διαχείριση της υπόθεσης. Είχαν ισχυριστεί το 2021 ότι είχαν αποκαλύψει τελικά τον διαβόητο δολοφόνο και ισχυρίστηκαν ότι ήταν ο Ποστ χωρίς να έχουν διεξάγει ενδελεχή έρευνα των στοιχείων εναντίον του.

Τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρει ο ίδιος, επικαλούμενος έναν πληροφοριοδότη από την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, ήταν αρκετά σημαντικά αφού περιλάμβαναν ένα μερικό δείγμα DNA του Ποστ που τον συνέδεε με τους φόνους.

Ο Ποστ έφυγε από τη ζωή το 2018 και το FBI συνέχισε να απορρίπτει τις αναφορές και τα συμπεράσματα της ομάδας, αναφέροντας τον Οκτώβριο του 2021, ότι η υπόθεση παρέμενε μέχρι και σήμερα ανοιχτή ανοιχτή.

Today is 5/17/23 and the #ZodiacKiller case officially remains unsolved & opened. That is all!!! pic.twitter.com/Rp4tOS9nZW