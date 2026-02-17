search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 18:58
ΕΛΛΑΔΑ

17.02.2026 15:59

Αθήνα: Μαθητής παρασύρθηκε από ΙΧ έξω από το σχολείο του – Νοσηλεύεται με κάταγμα

17.02.2026 15:59
EKAV

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από το 66ο Γυμνάσιο Αθηνών, στην περιοχή της Αθήνας, όταν μαθητής παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο την ώρα που κατευθυνόταν στο σχολείο του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο ατύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο μαθητής προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο έξω από το σχολικό συγκρότημα. Ο οδηγός του ΙΧ φαίνεται πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει εγκαίρως, με αποτέλεσμα να παρασύρει το παιδί.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον μαθητή στο νοσοκομείο. Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρό κάταγμα, ωστόσο η ζωή του δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Γονείς και κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία τους για την ταχύτητα με την οποία κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το 66ο Γυμνάσιο, ζητώντας: Ενίσχυση της σήμανσης. Τοποθέτηση προστατευτικών μέτρων. Παρουσία σχολικών τροχονόμων σε περισσότερα σημεία.

Οι άνδρες της Τροχαίας που έφτασαν στο σημείο διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ ελήφθη κατάθεση από τον οδηγό του εμπλεκόμενου οχήματος. Παράλληλα, εξετάζεται αν υπήρχαν παρκαρισμένα οχήματα που περιόριζαν την ορατότητα τόσο του παιδιού όσο και του οδηγού.

Ελένη Γλύκατζη – Αρβερλέρ: Δημοσία δαπάνη στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Βιολάντα: Εν μέσω επευφημιών έφυγε από τα δικαστήρια ο ιδιοκτήτης – Προς ανάκληση λειτουργίας και το τρίτο εργοστάσιο

Κρήτη: Προφυλακίστηκε ο 64χρονος που σκότωσε τον αδελφό του – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

