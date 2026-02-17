Ακινητοποιήθηκε στον Περισσό συρμός του ΗΣΑΠ – Έμεινε χωρίς ρεύμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ακινητοποιημένος βρίσκεται συρμός του ΗΣΑΠ στον Περισσό καθώς σημειώθηκε διακοπή ρεύματος.
Δεκάδες επιβάτες χρειάστηκε να παραμείνουν εντός του συρμού μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος και μάλιστα σε ώρα αιχμής.
