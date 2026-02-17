search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 20:32
17.02.2026 20:21

Ακινητοποιήθηκε στον Περισσό συρμός του ΗΣΑΠ – Έμεινε χωρίς ρεύμα

17.02.2026 20:21
Ακινητοποιημένος βρίσκεται συρμός του ΗΣΑΠ στον Περισσό καθώς σημειώθηκε διακοπή ρεύματος.

Δεκάδες επιβάτες χρειάστηκε να παραμείνουν εντός του συρμού μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος και μάλιστα σε ώρα αιχμής.

