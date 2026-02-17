search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

17.02.2026 12:43

Πιερρακάκης από Eurogroup: Να επανεκτιμήσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ

17.02.2026 12:43
pierrakakis

Οι επείγουσες προτεραιότητες που προσδιόρισαν οι ηγέτες στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας θα τεθούν στο επίκεντρο των επερχόμενων συνεδριάσεων του Eurogroup και πιο συγκεκριμένα, το Ταμείο Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, οι τιμές της ενέργειας και η ανταγωνιστικότητα, δήλωσε ο Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά το τέλος της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα δυο σημαντικά ζητήματα που συζήτησαν οι υπουργοί στο Eurogroup.

Το πρώτο αφορά τον διεθνή ρόλο του ευρώ, τονίζοντας πως «υπήρξε ευρεία συμφωνία ότι ο διεθνής ρόλος του ευρώ είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση της προόδου πολλών άλλων προτεραιοτήτων που έχουμε ήδη προσδιορίσει για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ, όπως η Ένωση Αποταμίευσεων και Επενδύσεων, η ατζέντα ανταγωνιστικότητας και η ανάπτυξη της ψηφιακής χρηματοδότησης».

«Πρέπει να επανεκτιμήσουμε τον ρόλο του νομίσματός μας στο διεθνές νομισματικό σύστημα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την νομισματική μας κυριαρχία και την οικονομική μας ανθεκτικότητα», τόνισε.

Το δεύτερο και «επίκαιρο ζήτημα» αυτής της περιόδου, όπως υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης, αφορά τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Οι υπουργοί της Ευρωζώνης συζήτησαν το θέμα με τον προσκεκλημένο του προέδρου του Eurogroup, υπουργό Οικονομικών του Καναδά Φρανσουά- Φιλίπ Σχαμπάνιε, καθώς και με ην καθηγήτρια Χέλεν Ρέι, η οποία ηγείται της ακαδημαϊκής ομάδας των G7 για τις παγκόσμιες ανισορροπίες.

«Όλοι συμφώνησαν με τη θέση της Επιτροπής ότι πρέπει να εξετάσουμε τις παγκόσμιες ανισορροπίες με ευρύ τρόπο. Δεν αφορούν μόνο συγκεκριμένες ροές εμπορίου αγαθών μεταξύ μεμονωμένων χωρών, αλλά το σύνολο των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων».

