Κρατικά φέσια: Πρόσκαιρη μείωση, μόνιμη αρρώστια για νοσοκομεία, συντάξεις και επιστροφές φόρων

Μείωση κατά 500 εκατ. ευρώ εμφάνισαν τα κρατικά φέσια μέσα σε έναν μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείο Οικονομικών, προκαλώντας κυβερνητική ικανοποίηση και δηλώσεις περί «αποκατάστασης της κανονικότητας». Μόνο που πίσω από τους αριθμούς, η πραγματικότητα δείχνει πιο σύνθετη – και λιγότερο θριαμβευτική.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες διαμορφώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025 στα 2,499 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 517 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Νοέμβριο. Η μείωση αυτή ήρθε έπειτα από πιέσεις, προειδοποιήσεις και απειλές για «μαύρες λίστες» κακοπληρωτών, με βασικούς αποδέκτες τα δημόσια νοσοκομεία και άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: πρόκειται για πραγματική εξυγίανση ή για μια προσωρινή τακτοποίηση ώστε να κλείσει «καλά» η χρονιά;

Το μεγαλύτερο μέρος της αποκλιμάκωσης προέρχεται –όπως σχεδόν πάντα– από τα νοσοκομεία. Οι οφειλές τους προς προμηθευτές μειώθηκαν κατά 286 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα, κυρίως λόγω επιτάχυνσης συμψηφισμών, όπως το claw back. Με απλά λόγια, το Δημόσιο πλήρωσε λιγότερα, συμψηφίζοντας απαιτήσεις και μεταφέροντας το βάρος αλλού, χωρίς να αντιμετωπίζει τις διαχρονικές αιτίες που γεννούν τα χρέη: ανεπαρκή χρηματοδότηση, κακή διαχείριση και αυξημένες ανάγκες ενός πιεσμένου συστήματος υγείας.

Δεν είναι τυχαίο ότι, παρά τη μηνιαία μείωση, τα χρέη των νοσοκομείων παραμένουν στα 1,397 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 233 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Δηλαδή, σε βάθος χρόνου, το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύνεται, αλλά διογκώνεται.

Αντίστοιχα, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης συνεχίζουν να συσσωρεύουν οφειλές. Στο τέλος του 2025 τα χρέη τους ανήλθαν σε 587 εκατ. ευρώ, με μικρή αλλά σταθερή αύξηση τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Οι καθυστερήσεις στην απονομή επικουρικών συντάξεων εξακολουθούν να βαραίνουν χιλιάδες ασφαλισμένους, αποδεικνύοντας ότι η «ψηφιοποίηση» και οι μεταρρυθμίσεις δεν αρκούν όταν το σύστημα παραμένει υποστελεχωμένο.

Θετικότερη εικόνα εμφανίζουν οι δήμοι και οι περιφέρειες, με τις οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να περιορίζονται στα 180 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, και εδώ η βελτίωση σχετίζεται περισσότερο με περιορισμό δαπανών και μεταφορά υποχρεώσεων, παρά με ουσιαστική ενίσχυση της οικονομικής τους αυτοτέλειας.

Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου. Τα χρέη τους μειώθηκαν πρόσκαιρα στα 209 εκατ. ευρώ, αλλά σε ετήσια βάση έχουν αυξηθεί, επιβεβαιώνοντας ότι οι παρεμβάσεις έχουν χαρακτήρα «μπαλώματος» και όχι διαρθρωτικής λύσης.

Όσο για τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, μειώθηκαν στα 722 εκατ. ευρώ, από 766 εκατ. ευρώ έναν μήνα πριν. Από αυτά, όμως, τα 336 εκατ. ευρώ καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες, με σημαντικό μέρος να λιμνάζει λόγω γραφειοκρατίας ή αδυναμίας επικοινωνίας με τους φορολογούμενους. Για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που περιμένουν ρευστότητα, οι καθυστερήσεις αυτές μόνο αμελητέες δεν είναι.

Συνολικά, κρατικά φέσια και επιστροφές φόρων ανήλθαν στα 3,221 δισ. ευρώ. Μπορεί το ποσό να είναι μειωμένο σε σχέση με τον Νοέμβριο, αλλά παραμένει υψηλότερο από πέρυσι. Η εικόνα, λοιπόν, δείχνει μια διαχείριση αριθμών και όχι ένα τέλος στο χρόνιο πρόβλημα.

Με άλλα λόγια, το Δημόσιο πλήρωσε κάτι παραπάνω τον Δεκέμβριο –ή συμψήφισε πιο γρήγορα– αλλά τα θεμέλια της κακοπληρωματικής κουλτούρας παραμένουν. Και όσο αυτό ισχύει, τα «κρατικά φέσια» θα επιστρέφουν, απλώς με διαφορετικό timing.

