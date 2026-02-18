search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 17:22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web

18.02.2026 17:02

Ανοδικά, πάνω από 3%, κινείται το πετρέλαιο με το βλέμμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

18.02.2026 17:02
xrimatisthrio 88- new

«Άλμα» άνω του 3% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη μετά τη χθεσινή δήλωση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη αποδεχθεί βασικές «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει ο Τραμπ στις διαπραγματεύσεις αυτή την εβδομάδα και ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη.

Ειδικότερα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Απριλίου σημειώνει άνοδο 3,15% στα 6422 δολάρια το βαρέλι και το Brent παράδοσης Απριλίου ενισχύεται κατά 3,11% στα 69,52 δολάρια το βαρέλι.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποίησαν συνομιλίες με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα στη Γενεύη την Τρίτη. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε τις συζητήσεις «εποικοδομητικές», σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι οι συνομιλίες κατέληξαν σε μια γενική συμφωνία σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές.

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν πτωτικά την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές ερμήνευσαν τις δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών ως ένδειξη ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο Βανς όμως δήλωσε αργότερα χθες ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί βασικές «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ. Ειδικότερα, σημείωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «σε ορισμένα σημεία πήγαν καλά», αλλά παραδέχθηκε πως παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί βασικές «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει ο Τραμπ.

Ο Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία εάν η διπλωματία δεν καταφέρει να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δήλωσε ο Βανς. «Διαθέτουμε έναν πολύ ισχυρό στρατό — ο πρόεδρος έχει δείξει τη βούλησή του να τον χρησιμοποιήσει», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News.

Πηγές του Axios ανέφεραν ότι μια στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα ήταν πιθανότατα μαζική, θα διαρκούσε εβδομάδες και θα έμοιαζε περισσότερο με έναν πλήρη πόλεμο παρά με την επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξήγαγαν αυτή την εβδομάδα πολεμικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ, ένα ζωτικό εμπορικό σημείο για τις διεθνείς ροές πετρελαίου. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Kpler, περίπου το ένα τρίτο όλων των εξαγωγών πετρελαίου δια θαλάσσης διέρχεται από αυτή τη θαλάσσια οδό.

Η αγορά πετρελαίου ανησυχεί ότι η ροή πετρελαίου θα διακοπεί αν οι ΗΠΑ και το Ιράν μπουν σε πόλεμο. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι η κυκλοφορία σε τμήμα των Στενών του Ορμούζ έκλεισε την Τρίτη λόγω στρατιωτικών ασκήσεων.

Ο Τραμπ έχει στείλει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή. Το USS Gerald Ford βρίσκεται καθ’ οδόν προς την περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι έστειλε το δεύτερο αεροπλανοφόρο σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. «Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα το χρειαστούμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1 / 3