Αγωνία για τον αγνοούμενο στον Γλαύκο: Ο γιος του είδε να τον παρασέρνει το νερό

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες Λιμενικού και Πυροσβεστικής στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου κοντά στο νέο λιμάνι για τον 44χρονο που αγνοείται.

Σύμφωνα με το Patrapress.gr ο 44χρονος είχε πάει για ψάρεμα με τον 17χρονο γιο του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τον παρέσυραν τα ορμητικά νερά του ποταμού.

Οι έρευνες επικεντρώνεται στη θαλάσσια περιοχή που εκβάλλει ο Γλαύκος, κατά μήκος της ακτής και παρόχθια, χωρίς ωστόσο μέχρις στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του άνδρα.

Ο 17χρονος φέρεται να άκουσε τον πατέρα του να καλεί σε βοήθεια και έπειτα έχασε κάθε οπτική επαφή μαζί του.

