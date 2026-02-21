search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 01:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 00:34

Αγωνία για τον αγνοούμενο στον Γλαύκο: Ο γιος του είδε να τον παρασέρνει το νερό

21.02.2026 00:34
limeniko new

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες Λιμενικού και Πυροσβεστικής στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου κοντά στο νέο λιμάνι για τον 44χρονο που αγνοείται.

Σύμφωνα με το Patrapress.gr ο 44χρονος είχε πάει για ψάρεμα με τον 17χρονο γιο του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τον παρέσυραν τα ορμητικά νερά του ποταμού. 

Οι έρευνες επικεντρώνεται στη θαλάσσια περιοχή που εκβάλλει ο Γλαύκος, κατά μήκος της ακτής και παρόχθια, χωρίς ωστόσο μέχρις στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του άνδρα.

Ο 17χρονος φέρεται να άκουσε τον πατέρα του να καλεί σε βοήθεια και έπειτα έχασε κάθε οπτική επαφή μαζί του.

Διαβάστε επίσης

Δομοκός: Προφυλακίστηκαν ο αρχιφύλακας και ο Βούλγαρος που δολοφόνησε τον ισοβίτη – Έκαναν βόλτα στο διάδρομο πριν το έγκλημα

Έκρηξη στη Βιολάντα: Nέος κύκλος διώξεων προ των πυλών – Τα πρόσωπα που έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Καισαριανή: Το παρασκήνιο της συμφωνίας με τον Βέλγο συλλέκτη – Mαραθώνιες διαπραγματεύσεις για την αυθεντική συλλογή Χόιερ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον αγνοούμενο στον Γλαύκο: Ο γιος του είδε να τον παρασέρνει το νερό

iran ipa 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σε κόκκινο συναγερμό ο αμερικανικός στρατός για πιθανό χτύπημα – Η προθεσμία του Τραμπ και η αντίδραση της Τεχεράνης

astynomia_gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους που ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση

kaisariani-23842
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Το παρασκήνιο της συμφωνίας με τον Βέλγο συλλέκτη – Mαραθώνιες διαπραγματεύσεις για την αυθεντική συλλογή Χόιερ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

ydra brad pitt
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα έγινε Χόλιγουντ: 250 άτομα συνεργείο, τεχνητή βροχή στο λιμάνι και ο Μπραντ Πιτ στα σοκάκια του νησιού

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

Facebook-Resizing-19 (1)
CUCINA POVERA

Τυρόπιτα με κρεμώδη γέμιση σιμιγδαλόκρεμας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 01:19
mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον αγνοούμενο στον Γλαύκο: Ο γιος του είδε να τον παρασέρνει το νερό

iran ipa 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σε κόκκινο συναγερμό ο αμερικανικός στρατός για πιθανό χτύπημα – Η προθεσμία του Τραμπ και η αντίδραση της Τεχεράνης

1 / 3