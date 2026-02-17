Σοβαρό επεισόδιο στη Λευκάδα: Επιτέθηκαν σε μαθητές από την Κέρκυρα κατά τη διάρκεια σχολικών αγώνων

Ομάδα μαθητών από τη Λευκάδα επιτέθηκε σε τρεις μαθητές από την Κέρκυρα και την καθηγήτρια που τους συνόδευε έξω από το Γυμναστήριο της πόλης.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο περιθώριο αθλητικής συνάντησης μεταξύ του 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας και του 4ου ΓΕΛ Κέρκυρας.

Μετά από σύντομη λεκτική αντιπαράθεση οι τρεις μαθητές από την Κέρκυρα δέχθηκαν επίθεση από ομάδα μαθητών από τη Λευκάδα. Από τη συμπλοκή υπέστησαν εκδορές.

Μετά από παρέμβαση της αστυνομίας συνελήφθη 17χρονος και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία με βάση τον νόμο περί βίας σε σχολικές αθλητικές διοργανώσεις. Οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

