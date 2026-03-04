Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο – Εντοπίστηκε σορός γυναίκας

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης, 4/3, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο, και να εντοπίζουν στη διάρκεια της κατάσβεσης τη σορό μιας γυναίκας.

Επί τόπου επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού από το ύψος της οδού Κολωνού.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στην Κομοτηνή: Σκύλος εντοπίστηκε κρεμασμένος σε δέντρο

Εκτός ΜΕΘ το βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα – «Η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο»

Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Δείτε βίντεο





