ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 08:07
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

05.03.2026 06:01

Καιρός: Κάτω από έναν θόλο αστάθειας… Η πρόωρη άνοιξη κάνει «νερά»!

05.03.2026 06:01
kairos

Η παρατεταμένη καλοκαιρία των προηγούμενων ημερών κάνει μια μικρή παύση, καθώς ένα κύμα αστάθειας παίρνει τη σκυτάλη. Ο ουρανός “βαραίνει” σταδιακά με σύννεφα, ψιλόβροχα και μπόρες, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας, επιβεβαιώνοντας πως ο Μάρτιος παραμένει ένας μήνας με εναλλαγές. Παρά την αλλαγή του σκηνικού, ο υδράργυρος επιμένει σε αρκετά υψηλά για την εποχή επίπεδα, διατηρώντας μια αίσθηση πρόωρης άνοιξης πριν την ομαλή επιστροφή σε πιο φυσιολογικές τιμές.

Για σήμερα Πέμπτη, περιμένουμε αραιές νεφώσεις που θα πυκνώνουν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια, επεκτείνοντας τη μουντάδα τους αργότερα και στην υπόλοιπη κεντρική χώρα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στα δυτικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες. Παράλληλα, η μεταφορά σκόνης στα ψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας θα προκαλέσει μια σχετική θολούρα στον ορίζοντα, επιβαρύνοντας ελαφρώς την ποιότητα του αέρα στην Αττική, την Ανατολική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Από το μεσημέρι και μετά, τοπικές βροχές και μπόρες θα εκδηλωθούν σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Πελοπόννησο, ενώ φαινόμενα θα σημειωθούν επίσης στην Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όπου οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο έντονες. Η ΕΜΥ μάλιστα εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για τοπικές καταιγίδες στις περιοχές αυτές, συνιστώντας προσοχή σε όσους εμπλέκονται σε υπαίθριες δραστηριότητες ή βρίσκονται σε εκτεθειμένους χώρους όπως βουνά και δάση.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στα βόρεια τους 16-17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17-19, ενώ στα κεντρικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, θα επικρατήσει αρχικά λιακάδα, όμως από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν παροδικά με πιθανότητα για κάποιες βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19-20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, με σταδιακή βελτίωση όμως από το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και αργότερα βόρειοι έως 4 μποφόρ, με το θερμόμετρο να δείχνει 17-18 βαθμούς.

Η αστάθεια θα διατηρηθεί και αύριο με κάποιες μικροδιαταραχές να “σπάνε” τη μονοτονία του ήλιου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας βαθμιαίας πτώσης της θερμοκρασίας. Μέσα στο Σαββατοκύριακο η ζέστη υποχωρεί και ο καιρός θα μας επαναφέρει και τυπικά στις φυσιολογικές θερμοκρασίες για τις αρχές Μαρτίου.

Να έχετε μια όμορφη Πέμπτη και μην ξεχάσετε την ομπρέλα σας!

