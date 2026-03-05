search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 11:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 08:03

Λάρισα: 95χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκοτώθηκε σε σφοδρό τροχαίο

05.03.2026 08:03
fortigo new

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε από τη Λάρισα, όταν 95χρονος οδηγός κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με δύο οχήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του, ενώ από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Λάρισα

Το δυστύχημα έγινε στον δρόμο από τη Νίκαια προς τις Νέες Καρυές, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 95χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Αρχικά συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε φορτηγάκι, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση που αποδείχθηκε μοιραία για τον ίδιο.

Ο 95χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Παράλληλα, διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος του ηλικιωμένου προκλήθηκε από παθολογικά αίτια πριν από τη σύγκρουση ή αν επήλθε συνεπεία του τροχαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 95χρονος είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Καλαμαριά με προορισμό τη Χαλκίδα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, οδηγώντας τελικά στο μοιραίο τροχαίο.

«Πρώτα χτύπησε εμένα και μετά πήγε και έπεσε πάνω στο φορτηγό»

Ένας από τους δύο οδηγούς που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, 78χρονος από την περιοχή, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μιλώντας στον ALPHA. Όπως ανέφερε, η σύγκρουση ήταν αιφνιδιαστική και ιδιαίτερα σφοδρή.

«Εγώ δεν άλλαξα λωρίδα, πήγαινα κανονικά, τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου. Πρώτα χτύπησε εμένα και μετά πήγε και έπεσε πάνω στο φορτηγό, έπεσε σε ημιφορτηγό 3,5 τόνων και δεν άφησε τίποτα στην πρόσοψη. 95 ετών και σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα. Δεν ήταν που ήταν 95χρονος, έτρεχε κιόλας.

Εγώ πήγαινα την γυναίκα μου να κάνει εγχείρηση στην κλινική. Εμείς δεν πάθαμε τίποτα, δεν χτύπησα, άνοιξε ο αερόσακος. Απλώς δεν άνοιγε η πόρτα και δεν μπορούσα να βγω. Ήρθε κάποιος και με βοήθησε».

Διαβάστε επίσης

Ξεκίνησε η απεργία της ΠΝΟ – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας

Καιρός: Κάτω από έναν θόλο αστάθειας… Η πρόωρη άνοιξη κάνει «νερά»!

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο – Εντοπίστηκε σορός γυναίκας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
P90615617_highRes_the-new-bmw-ix3-50-x
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρώτες εντυπώσεις από τη BMW iX3 – Η κατανάλωση ενέργειας που… σοκάρει

john helle new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο εκτάκτως ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

xardalias_iraklio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδότηση 16,7 εκατ. ευρώ για την υπογειοποίηση οδικών αρτηριών στον Δήμο Ηρακλείου – Χαρδαλιάς: «Η οδική ασφάλεια είναι καθημερινή ευθύνη»

papagiannis-pavlidoy-new
LIFESTYLE

Μάνος Παπαγιάννης: Ένοχος και στον Άρειο Πάγο για απλή σωματική βλάβη κατά της Σοφίας Παυλίδου (Video)

agios_panteleimonas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις 16χρονων για το μαχαίρωμα έξω από σχολείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 11:23
P90615617_highRes_the-new-bmw-ix3-50-x
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρώτες εντυπώσεις από τη BMW iX3 – Η κατανάλωση ενέργειας που… σοκάρει

john helle new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο εκτάκτως ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

xardalias_iraklio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδότηση 16,7 εκατ. ευρώ για την υπογειοποίηση οδικών αρτηριών στον Δήμο Ηρακλείου – Χαρδαλιάς: «Η οδική ασφάλεια είναι καθημερινή ευθύνη»

1 / 3