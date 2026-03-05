Λάρισα: 95χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκοτώθηκε σε σφοδρό τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε από τη Λάρισα, όταν 95χρονος οδηγός κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με δύο οχήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του, ενώ από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Λάρισα

Το δυστύχημα έγινε στον δρόμο από τη Νίκαια προς τις Νέες Καρυές, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 95χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Αρχικά συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε φορτηγάκι, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση που αποδείχθηκε μοιραία για τον ίδιο.

Ο 95χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Παράλληλα, διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος του ηλικιωμένου προκλήθηκε από παθολογικά αίτια πριν από τη σύγκρουση ή αν επήλθε συνεπεία του τροχαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 95χρονος είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Καλαμαριά με προορισμό τη Χαλκίδα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, οδηγώντας τελικά στο μοιραίο τροχαίο.

«Πρώτα χτύπησε εμένα και μετά πήγε και έπεσε πάνω στο φορτηγό»

Ένας από τους δύο οδηγούς που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, 78χρονος από την περιοχή, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μιλώντας στον ALPHA. Όπως ανέφερε, η σύγκρουση ήταν αιφνιδιαστική και ιδιαίτερα σφοδρή.

«Εγώ δεν άλλαξα λωρίδα, πήγαινα κανονικά, τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου. Πρώτα χτύπησε εμένα και μετά πήγε και έπεσε πάνω στο φορτηγό, έπεσε σε ημιφορτηγό 3,5 τόνων και δεν άφησε τίποτα στην πρόσοψη. 95 ετών και σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα. Δεν ήταν που ήταν 95χρονος, έτρεχε κιόλας.

Εγώ πήγαινα την γυναίκα μου να κάνει εγχείρηση στην κλινική. Εμείς δεν πάθαμε τίποτα, δεν χτύπησα, άνοιξε ο αερόσακος. Απλώς δεν άνοιγε η πόρτα και δεν μπορούσα να βγω. Ήρθε κάποιος και με βοήθησε».

