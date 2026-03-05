Ιωάννινα: Συνελήφθη 14χρονος που επιτέθηκε με ξύλινο αντικείμενο σε συμμαθητή του

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στα Ιωάννινα, με πρωταγωνιστές δύο 14χρονους μαθητές. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ενός ανηλίκου, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε συνομήλικό του.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η ένταση μεταξύ των δύο παιδιών είχε ξεκινήσει από το πρωί και κλιμακώθηκε το μεσημέρι. Τότε, ο 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του χρησιμοποιώντας ξύλινο αντικείμενο.

Κατά την επίθεση, ο ανήλικος κατάφερε χτύπημα στο χέρι του συμμαθητή του, ενώ – σύμφωνα με την καταγγελία – επιχείρησε χωρίς επιτυχία να τον χτυπήσει και στο κεφάλι.

Μετά το περιστατικό, οι οικείοι του τραυματισμένου ανηλίκου τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο ανήλικος αποχώρησε από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή.

Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν και τη μητέρα του ανηλίκου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση αναμένεται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός τα ξημερώματα ανοιχτά της Χίου

Λάρισα: 95χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκοτώθηκε σε σφοδρό τροχαίο

Ξεκίνησε η απεργία της ΠΝΟ – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας

