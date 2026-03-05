search
05.03.2026 10:05

Ο δήμος Αθηναίων τιμά την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – Ολες οι εκδηλώσεις

05.03.2026 10:05
gynaika new

Με εκθέσεις, συναυλίες, δημόσιο διάλογο, μουσική και παρεμβάσεις θα τιμήσει ο Δήμος Αθηναίων την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Το πρόγραμμα δράσεων, που θα διαρκέσει έως τις 30 Μαρτίου, έχει στόχο να αναδείξει τη γυναικεία δημιουργικότητα και να ενισχύσει τη συζήτηση για μια κοινωνία χωρίς έμφυλες διακρίσεις.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικούς πολιτιστικούς χώρους ή στον δημόσιο χώρο, και θα δοθεί έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση και στη θεσμική παρέμβαση για την ισότητα.

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το φεστιβάλ «True Blue – Αληθινό Μπλε» της Γεωργίας Λαλέ στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων,στο πλαίσιο του οποίου έχει προγραμματιστεί την Κυριακή 8 Μαρτίου στις 18:00, συζήτηση με εκπροσώπους των φορέων ΔΙΟΤΙΜΑ, Red Umbrella Athens, Action for Women, ΑΝΑΣΑ, Women’s Health First, Γίνε Άνθρωπος και Project Parenting, με τίτλο «ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ» την οποία θα προλογίσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Επίσης, έχουν προγραμματιστεί συναυλίες στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», η δυναμική συνάντηση των Rainbow Mermaids με τη Χάρις Αλεξίου στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, καθώς και φωτογραφική έκθεση «Hope Brigade» περιμετρικά του Εθνικού Κήπου, με πορτραίτα γυναικών από τον Οργανισμό Women of the World.

Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και στήριξης για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών, την πρόληψη της έμφυλης βίας και την πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας.

