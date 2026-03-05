search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026
05.03.2026

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη ψησταριάς για ρευματοκλοπή

05.03.2026 09:43
Ιδιοκτήτης ψησταριάς στην Καλαμαριά συνελήφθη με την κατηγορίας της ρευματοκλοπής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε προηγηθεί έλεγχος από τεχνικό συνεργείο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., κατά τον οποίο φαίνεται να διαπιστώθηκε επέμβαση στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησης.

Όπως προέκυψε, η παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα τη μη ορθή καταγραφή της καταναλωθείσας ενέργειας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αστυνομικοί του Α.Τ. Χαριλάου – Αναλήψεως πέρασαν χθες το πρωί χειροπέδες στον 40χρονο.

Η υπόθεση οδηγείται στις δικαστικές αρχές, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ύψος της οικονομικής ζημιάς.

