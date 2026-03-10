search
10.03.2026 14:07

Κατρίνης: «Παρατηρητής των εξελίξεων η ΕΕ – Δεν έχουμε ενεργοποίηση του 42.7»

10.03.2026 14:07
Στο ζήτημα της έλλειψης ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης και της ενεργοποίησης του άρθρου 42.7, περί αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρθηκε ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Πιο συγκεκριμένα, στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» με τους δημοσιογράφους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καϋμένου, ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε, πως τη στιγμή που μέλος της ΕΕ, το οποίο μάλιστα ασκεί και την προεδρία της Ένωσης, δέχεται ευθείες απειλές από το Ιράν, βλέπουμε μεμονωμένες κινήσεις στήριξης κρατών, αλλά όχι κοινή απάντηση της ΕΕ και ενεργοποίηση των σχετικών προβλέψεων.

Αυτονόητη και δεδομένη χαρακτήρισε τη στάση της Ελλάδας, την οποία όμως τόνισε, ότι έπρεπε να είχε ακολουθήσει και νωρίτερα σε άλλες περιπτώσεις, ενώ ερωτώμενος αν η Ελλάδα ανήκει στη Δύση απάντησε ότι «ανήκουμε στην Ελλάδα και στα εθνικά συμφέροντα».

Εξέφρασε ακόμη τον προβληματισμό του, για το κατά πόσον η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, έχοντας μάλιστα και την προηγούμενη εμπειρία από την εισβολή στην Ουκρανία.

Επισήμανε, ότι δεν είναι τυχαίο πως στις πρόσφατες έρευνες γνώμης πρώτο θέμα και πρώτο πρόβλημα της κοινωνίας είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, και όλο αυτό πριν ξεσπάσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, ενώ ζήτησε να ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση σε δύο επίπεδα: ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και μέτρα στήριξης στο εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκή στήριξη προς τις χώρες που πλήττονται περισσότερο και στις οποίες φαίνεται πως υπάρχει αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι είναι απόλυτα λογικό εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων να ενισχύεται η κυβέρνηση. Προφανώς και στο ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν περιμέναμε μέσα στην πολεμική σύρραξη να αποκομίσουμε δημοσκοπικά οφέλη και δεν είναι αυτό το ζητούμενό μας αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.

