ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανδρουλάκης: Μνημείο θράσους το πόρισμα, υπήρξε καραμπινάτη συγκάλυψη – Η αιχμή Μηταράκη για τον «κουμπάρο» και η αντίδραση της Ζωής

«Μνημείο θράσους, υποκρισίας και υποτίμησης της νοημοσύνης του ελληνικού λαού», έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο πόρισμα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στη Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 86 και της μη προνομιακής μεταχείρισης πολιτικών προσώπων προκειμένου για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως το πόρισμα της ΝΔ «είναι σαφές μήνυμα ότι γράφουν την διαφάνεια και τη λογοδοσία στα παλιά τους τα παπούτσια», τονίζοντας επιπλέον πως αποδείχθηκε το μέγεθος της διαφθοράς της ΝΔ. «Με την εξεταστική επιβεβαιώσατε ότι στόχος ήταν να την μετατρέψετε σε εργαλείο συγκάλυψης και πλυντήριο ευθυνών. Κομματικοί αξιωματούχοι, κυβερνητικά στελέχη γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές, όλοι τους έγιναν θλιβεροί πρωταγωνιστές σε ένα κακοπαιγμένο σήριαλ που αποτυπώνει τη βαθιά σας παρακμή, στην οποία έχετε οδηγήσει τους θεσμούς, την ποιότητας τη δημοκρατίας αλλά και το ίδιο το κράτος δικαίου».

Περιγράφοντας το σκάνδαλο είπε πως πρόκειται για «αναμφισβήτητη ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος που λειτουργούσε με στόχο τη διασπάθιση κοινοτικού χρήματος που επέτρεπε τα χρήματα να καταλήγουν αντί στους αγρότες, σε τσέπες πονηρών».

Επίσης, υπογράμμισε πως «οι ευθύνες Βορίδη – Αυγενάκη έχουν αναδειχθεί ανάγλυφα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» και παρέπεμψε σε διαλόγους όπως ο εξής: «όσο ο Μάκης είναι στο Μαξίμου, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα».

«Πράγματι», είπε, «ο κ. Βορίδης προέβη σε ένα κολοσσιαίο θαύμα που κάνει τον πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων να φαίνεται κάτι πολύ απλό. Το 2020 το εθνικό απόθεμα έφτασε το 1.569.616 στρέμματα, αριθμός πενταπλάσιος από το 2018 αλλά και ως 35 φορές περισσότερα σε σχέση με το 2022 όταν ανεστάλη η κατανομή δικαιωμάτων σε βοσκοτόιπα χωρίς ζώα».

Συνεχίζοντας την αναφορά στα έργα και ημέρες Βορίδη ανέφερε: «Δεν στήριξε καμία προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγνόησε τις επιστολές του προέδρου που είχε ορίσει ο κ. Μητσοτάκης, επέτρεψε να υπάρχουν πιέσεις για να μην προχωρήσει σε ελέγχους τον οδήγησε σε παραίτηση. Η νέα διοίκηση που διόρισε, ξεμπλόκαρε ύποπτα ΑΦΜ, χαλάρωσε ελέγχους διευκόλυνε το κύκλωμα. Ακόμα και όταν αποχωρεί από το υπουργείο εξακολουθεί να λύνει και να δένει στο μοίρασμα των επιδοτήσεων φτάσαμε στο σημείο να δηλώνει με θράσος ότι δεν αναφέρθηκε το όνομά του στην Εξεταστική». «Ποιος είναι ο ”Μάκης του Μαξίμου”;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος στον Λευτέρη Αυγενάκη, σημείωσε πως «και ο έτερος Καππαδόκης ο κ. Αυγενάκης ούτε αυτός έχει ακούσει το όνομά του; Οι τηλεφωνικές συνομιλίες απέδειξαν ότι και ο ίδιος και ο στενός του συνεργάτες γνώριζαν επί μήνες και απέκρυπταν καταγγελίες. Πρόκειται για καραμπινάτη υπόθεση συγκάλυψης».

Σημείωσε πως οι ευθύνες είναι αναμφισβήτητες και πως ο πρωθυπουργός «επέτρεψε να μη χυθεί φως αλλά να επικρατήσει το σκοτάδι».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία» επανέλαβε «ότι υπήρξε κύκλωμα που λειτουργούσε ως μηχανισμός λεηλασίας κοινοτικών κονδυλίων. Μια ολόκληρη εγκληματική οργάνωση ξεδιπλώνεται σε τρεις χιλιάδες σελίδες με γαλάζια στελέχη, υποψήφιους ευρωβουλευτές της ΝΔ, Γενικούς Γραμματείας, πολιτευτές και λοιπούς παρατρεχάμενους».

Χαρακτήρισε «θέατρο παραλόγου» το επιχείρημα της κυβερνητικής πλειοψηφίας ότι ευθύνονται οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ αλλά όχι αυτές του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Για ένα σκάνδαλο του 2019 – 2024 να ευθύνεται υπουργός που ίδρυσε τον οργανισμό αλλά τον προηγούμενο αιώνα», είπε. «Οι διαχρονικές παθογένειες έχουν γίνει καραμέλα στο στόμα σας, έσχατο καταφύγιο μιας κυβέρνησης σε αποδρομή», ανέφερε.

Επίθεση Μηταράκη σε Ανδρουλάκη για την «κουμπαριά» – Κωνσταντοπούλου: «Μιλάει η ΝΔ για κουμπαριές;»

Στον Νίκο Ανδρουλάκη απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. Νότης Μηταράκης, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «πολιτικό θράσος». Κι αυτό διότι, όπως είπε ανάμεσα στους συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε και το ζευγάρι που ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε παντρέψει. «Πάει πολύ για το ΠΑΣΟΚ να μας κουνάει το δάχτυλο», ανέφερε και επέμεινε πως δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να δίνει ποινική ή πολιτική ευθύνη για πολιτικά πρόσωπα.

«Είναι χυδαία η προσπάθεια εξίσωσης που επιχειρείτε», ανταπάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Στα περί κουμπαριάς έντονη ήταν η αντίδραση και της Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία απευθυνόμενη στον υπουργό Κ. Τσιάρα είπε πως είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, διότι «είστε βουτηγμένοι στη βρωμιά, βουτηγμένοι στο σκάνδαλο». Σχολιάζοντας στη συνέχεια την παρέμβαση Μηταράκη, τόνισε πως αποτελεί «μνημείο θρασύτητας να επικαλείται η ΝΔ κουμπαριές». Απευθυνόμενη στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ τον ρώτησε: «δεν γνωρίζετε ότι ο κακοποιός, ο Ξυλούρης, μας αποκάλυψε ότι έχει κουμπαριά με την οικογένεια Μητσοτάκη ο αδερφός του ο οποίος είναι αρχαιοφύλακας; Για την κουμπαριά του Στρατάκη ή χασάπη έχετε να πείτε τίποτα; Για όλους αυτούς τους γαλάζιους που δεν ξέρουν να μιλήσουν ελληνικά ξέρετε να μας πείτε κάτι; Για τον πρωθυπουργό σας που κρύβετε έχετε να μας πείτε κάτι;».

