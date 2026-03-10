Ερώτηση της Μάλαμα σε Ζαχαράκη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – «Διατάχθηκαν οι προβλεπόμενες ενέργειες για διερεύνηση του θέματος;»

Άμεση διερεύνηση για τα αίτια του θανάτου της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας για το αν έχουν διαταχθεί όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και υπηρεσιακές ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών που έφεραν αυτό το τραγικό συμβάν στο 3ο Γεν. Λύκειο Θεσσαλονίκης, κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα.

Στην ερώτησή της ζητάει να διευκρινιστεί αν υπήρχαν αναφορές πριν το περιστατικό ή άλλα υπηρεσιακά σήματα προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές.

Με την παρέμβασή της θέλει να υπάρξει πλήρης και διαφανής διερεύνηση του περιστατικού, καθώς και αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμικοί μηχανισμοί πρόληψης και διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων στο σχολικό περιβάλλον, ώστε να διασφαλίζεται ένα ασφαλές και παιδαγωγικά υγιές σχολείο για όλες και όλους.

Η ερώτηση της Κ. Μάλαμα προς την Σοφία Ζαχαράκη

Ο θάνατος εκπαιδευτικού, η οποία υπηρετούσε στο 3ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και κατέληξε στις 7 Μαρτίου 2026 έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα επίσημο πόρισμα που να αποσαφηνίζει πλήρως τα πραγματικά περιστατικά και τον τρόπο με τον οποίο τυχόν αναφορές ή προβλήματα αντιμετωπίστηκαν από τα αρμόδια όργανα.

Ανεξαρτήτως των επιμέρους εκδοχών που διακινούνται δημόσια, το περιστατικό αναδεικνύει ευρύτερα ερωτήματα για τις συνθήκες που διαμορφώνονται μέσα στις σχολικές μονάδες και για την επάρκεια των θεσμικών μηχανισμών πρόληψης, έγκαιρης αναφοράς και διαχείρισης περιστατικών έντασης ή σοβαρής ψυχοκοινωνικής πίεσης στο σχολικό περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι με τον ν. 5029/2023 θεσπίστηκαν διαδικασίες και μηχανισμοί για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, καθώς και αρμόδια όργανα σε επίπεδο σχολικής μονάδας και Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τη διαχείριση σχετικών περιστατικών.

Το θέμα αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των θεσμικών μηχανισμών πρόληψης και διαχείρισης περιστατικών έντασης ή ψυχοκοινωνικής πίεσης στο σχολικό περιβάλλον.

Επειδή η προστασία της ζωής, της υγείας και της αξιοπρέπειας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας αποτελεί βασική υποχρέωση της Πολιτείας,

Επειδή η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων προϋποθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς πρόληψης, έγκαιρης αναφοράς και διαχείρισης περιστατικών έντασης, βίας ή σοβαρής ψυχοκοινωνικής πίεσης στο σχολικό περιβάλλον,

Επειδή η πλήρης και διαφανής διερεύνηση περιστατικών που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία των θεσμικών μηχανισμών αποτελεί προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της εκπαιδευτικής κοινότητας και για την πρόληψη αντίστοιχων καταστάσεων στο μέλλον,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

Έχουν διαταχθεί όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και υπηρεσιακές ενέργειες για τη διερεύνηση του θέματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν προηγηθεί αναφορές ή άλλα υπηρεσιακά σήματα και πώς αυτά αντιμετωπίστηκαν από τη σχολική μονάδα και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης;

Ενεργοποιήθηκαν στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον συνέτρεχαν οι σχετικές προϋποθέσεις, οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί του ν. 5029/2023 για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού και, εφόσον ναι, ποια συγκεκριμένα μέτρα ελήφθησαν και σε ποιο χρονικό πλαίσιο;

Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μηχανισμών πρόληψης και διαχείρισης περιστατικών έντασης στο σχολικό περιβάλλον, ποια είναι τα διαθέσιμα δεδομένα για την ενεργοποίησή τους στις σχολικές μονάδες της χώρας και με ποιον τρόπο παρακολουθείται και αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους από το Υπουργείο και τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές;»

