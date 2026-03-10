Οι πρώτες «πολεμικές» δημοσκοπήσεις: Άνοδος για τη ΝΔ, μηνύματα δυσαρέσκειας από κάτω – Επιμένει ο Μητσοτάκης για εκλογές το ’27

Η εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία στις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις του Μαρτίου μπορεί να είναι θετική για το κυβερνών κόμμα, αλλά όχι ειδυλλιακή. Υπάρχει μια σημαντική ανοδική κίνηση και αποκατάσταση της πολιτικής υπεροχής, όμως δεν υπάρχει ακόμα η αίσθηση της πλήρους κοινωνικής επανασύνδεσης.

Με απλά λόγια, η ΝΔ κερδίζει ξανά έδαφος, αλλά δεν έχει κλείσει τον λογαριασμό με τη φθορά και την έλλειψη αξιοπιστίας που προκλήθηκε από θεσμικά και όχι μόνο θέματα το προηγούμενο διάστημα. Ίσως γι’ αυτό ο πρωθυπουργός επιμένει στην εξάντληση της τετραετίας, όπου θα κριθεί συνολικά η κυβερνητική πολιτική αλλά και οι παροχές που θα δοθούν στην τελευταία ΔΕΘ και κλείνει τα αυτιά του στις εισηγήσεις που γίνονται τις τελευταίες μέρες από γαλάζια κυβερνητικά στελέχη για πρόωρες εκλογές τους επόμενους μήνες λόγω του πολέμου και της ανάγκης να αποκτήσει χώρα σταθερή κυβέρνηση που θα μπορεί να διαχειριστεί με βάθος τετραετίας τις δυσκολίες αυτής της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας.

Στην Opinion Poll για το Action24, η ΝΔ εμφανίζεται στο 26,6% στην πρόθεση ψήφου και στο 32,7% στην εκτίμηση ψήφου, με διαφορά 15,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται στο 10,7% και 13,2% αντίστοιχα. Η παράσταση νίκης είναι συντριπτικά υπέρ της, στο 61,1%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με 31,4%, μπροστά πια ακόμη και από τον «κανένα», που βρίσκεται στο 29,5%. Επιπλέον, το 56,6% θεωρεί πιθανή μια τρίτη κυβερνητική θητεία για Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με ποσοστά πολύ υψηλά ακόμα και μέσα στους ψηφοφόρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Στην ALCO για τον Alpha, η ΝΔ καταγράφεται στο 25,1% στην πρόθεση ψήφου, με άνοδο 1,6 μονάδων από τον Ιανουάριο, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 10,8%. Το βασικό εύρημα όμως στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι πως η άνοδος αυτή εντοπίζεται για πρώτη φορά μετά από περίπου 10-11 μήνες στους οποίους η Νέα Δημοκρατία κατέγραφε στασιμότητα ή μείωση ποσοστών. Την άνοδο αυτή ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO Κώστας Παναγόπουλος την αποδίδει σε μεγαλύτερη συσπείρωση των γαλάζιων οπαδών αλλά και σε περιορισμό των διαρροών προς τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ.

Τα θετικά για τη ΝΔ από τις δύο δημοσκοπήσεις είναι τέσσερα και είναι σοβαρά. Πρώτον, και στις δύο μετρήσεις επιβεβαιώνεται ότι παραμένει κυρίαρχη δύναμη στο πολιτικό σύστημα, με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο. Η αντιπολίτευση προς το παρόν αδυνατεί να συγκροτήσει πειστική εναλλακτική.

Δεύτερον, η ΝΔ ευνοείται εμφανώς από το κλίμα ανασφάλειας που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και από την ανάγκη για σταθερότητα. Στην Opinion Poll, το 55,1% λέει ότι θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και όχι για να εκφραστεί η διαμαρτυρία, ενώ το 45,4% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση έναντι 46,4% που προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, δηλαδή η αυτοδυναμία ξαναμπαίνει πάλι στις προοπτικές της Νέας Δημοκρατίας . Παράλληλα, το 85,4% δηλώνει ότι ανησυχεί για τη σύρραξη στο Ιράν, στοιχείο που παραδοσιακά ευνοεί το κυβερνών κόμμα όταν αυτό εκπέμπει εικόνα ελέγχου.

Τρίτον, οι δυνητικοί ανταγωνιστές εκτός σημερινού κομματικού χάρτη δεν τρομάζουν τη ΝΔ. Στην Opinion Poll, η πιθανότητα ψήφου σε κόμμα Τσίπρα, Καρυστιανού ή Σαμαρά εμφανίζεται περιορισμένη, ενώ στην ALCO πέφτει συνολικά η διάθεση ψήφου σε νέα κόμματα. Μόνο 29% δηλώνει ότι θα μπορούσε να τα ψηφίσει, από αισθητά υψηλότερα επίπεδα τον Ιανουάριο. Αυτό σημαίνει ότι ο αντισυστημισμός ή η αναμονή για νέα κόμματα υποχωρεί όταν οι καταστάσεις δυσκολεύουν και αναζητείται αυτός που μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά

Τέταρτον, η ALCO δείχνει κάτι που για τη ΝΔ έχει ειδικό βάρος, την μείωση των διαρροών προς τα δεξιά, αφού υποχωρούν η Ελληνική Λύση και η Νίκη Λύση ενώ η άνοδος της ΝΔ συνδέεται ευθέως και με μεγαλύτερη κομματική συσπείρωση. Για ένα κόμμα που είχε πρόβλημα από τα δεξιά του, αυτό είναι σχεδόν πολιτικό οξυγόνο.

Οι δημοσκοπήσεις όμως δεν έχουν μόνο θετικά για τη Νέα Δημοκρατία έχουν και αρνητικά τα οποία είναι εξίσου υπαρκτά και δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Πρώτον, παρά την άνοδο της , η ΝΔ παραμένει στην περιοχή του 25%-26,6% στην πρόθεση ψήφου. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να κινείται αρκετά κάτω από ποσοστά άνεσης που θα της επέτρεπαν να μιλά για αληθινή πολιτική ηγεμονία. Μπορεί να προηγείται καθαρά αλλά στην πρόθεση ψήφου δεν έχει μπει μπροστά το 3.

Δεύτερον, οι αναποφάσιστοι παραμένουν πολλοί: 18,6% στην Opinion Poll και 18,9% στην ALCO. Το εύρημα αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Μπορεί οι αναποφάσιστοι να προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλο βαθμό και να είναι υπό όρους δεξαμενή για το κυβερνών κόμμα αλλά είναι και ένδειξη ότι ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος κρατά ακόμη αποστάσεις.

Τρίτον, στην Opinion Poll το στοιχείο ότι ο «κανένας» βρίσκεται στο 29,5% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, σχεδόν δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι προειδοποιητικό καμπανάκι. Και στην ALCO το 50% δηλώνει ότι κανένα σημερινό κόμμα δεν το εκφράζει σε σημαντικό βαθμό. Είναι ένα εύρημα που φανερώνει ένδειξη βαθιάς πολιτικής απόστασης από το πολιτικό σύστημα συνολικά, μέσα στο οποίο βρίσκεται ασφαλώς και η κυβέρνηση.

Τέταρτον, η ALCO καταγράφει πολύ βαρύ πολιτικό φορτίο στο θέμα των υποκλοπών: το 67% θεωρεί ότι η δικαστική απόφαση εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση, ενώ το 68% λέει ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή για να υπάρξει δικαιοσύνη και κάθαρση. Αυτοί είναι αριθμοί που δεν μπαίνουν κάτω από το χαλί. Μπορεί η ΝΔ να ανεβαίνει εκλογικά, αλλά εξακολουθεί να κουβαλά μαζί της ζητήματα θεσμικής φθοράς και αξιοπιστίας.

Πέμπτον, και στις δύο έρευνες το κυρίαρχο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια και η οικονομία και όλοι καταλαβαίνουν πως αυτό θα αυξηθεί όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. Στην Opinion Poll η ακρίβεια και ο πληθωρισμός φτάνουν στο 49,6% και η οικονομία το 35,1% ως κορυφαία προβλήματα. Άρα η ανάκαμψη της ΝΔ δεν πατά πάνω σε ενθουσιασμό για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά περισσότερο σε σύγκριση ισχύος με μια αδύναμη αντιπολίτευση και σε αναζήτηση σταθερότητας. Αυτό είναι μεν πλεονέκτημα, αλλά και παγίδα. Η σταθερότητα χωρίς βελτίωση της τσέπης έχει ημερομηνία λήξης πολύ περισσότερο αν κάποια στιγμή σταματήσει ο πόλεμος.

Συμπερασματικά οι δύο δημοσκοπήσεις δίνουν στη Νέα Δημοκρατία έναν καθαρό πολιτικό αφήγημα. Ανακάμπτει, διευρύνει τη διαφορά και ξαναπιάνει το νήμα της κυριαρχίας, όμως η κοινωνία δεν έχει επιστρέψει συναισθηματικά ή αξιακά στη ΝΔ στον ίδιο βαθμό που επιστρέφει εκλογικά. Η κυβέρνηση κερδίζει πόντους ως εγγύηση τάξης, αλλά όχι ακόμη ως φορέας ενθουσιασμού.

