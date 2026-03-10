ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης στην αυλαία της Εξεταστικής στην Ολομέλεια (Live)

Στην Ολομέλεια της Βουλής πέφτει σήμερα και τυπικά η αυλαία της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συζήτηση του πορίσματος της Επιτροπής. Και από αυτό το βήμα η «γαλάζια» πλειοψηφία στηρίζει τον ισχυρισμό πως δεν τεκμηριώθηκαν ποινικές ευθύνες για τους υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, και πως πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες τις οποίες η κυβέρνηση έχει αναλάβει να αντιμετωπίσει με μεταρρυθμίσεις. Για «συγκάλυψη» συνεχίζει να μιλά σύσσωμη η αντιπολίτευση κι επιμένει στη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής

Η διαδικασία ξεκίνησε με τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων στην Επιτροπή και αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ καθώς στον κατάλογο ομιλητών έχουν εγγραφεί 39 βουλευτές, ενώ το λόγο αναμένεται να πάρουν και οι αρχηγοί των κομμάτων.

Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης επέμεινε πως, σύμφωνα και με το πόρισμα ΝΔ, «δεν τεκμηριώνονται ποινικές ευθύνες για τους δύο πρώην Υπουργούς, κ. Βορίδη και Αυγενάκη, ενώ αναδεικνύεται η ανάγκη βαθιών θεσμικών αλλαγών ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαχρονικές, διακομματικές αδυναμίες του συστήματος».

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εξ αρχής «επέλεξε να δώσει σε αυτή την υπόθεση έναν χαρακτήρα έντονης ποινικής αντιπαράθεσης», και πως μολονότι από τη διαδικασία «δεν προέκυψαν τα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις κατηγορίες αυτές», το «ανυπόστατο αφήγημα» παραμένει ακριβώς το ίδιο, «σαν να μην μεσολάβησε καμία διαδικασία διερεύνησης». «Eάν από αυτή τη διαδικασία είχαν προκύψει σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης για πολιτικά πρόσωπα, τότε ασφαλώς θα έπρεπε να κινηθούν οι αντίστοιχες θεσμικές διαδικασίες. Όμως τα στοιχεία που εξετάστηκαν δεν οδηγούν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα».

Υπογράμμισε δε ότι «η απόδοση ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα δεν μπορεί να βασίζεται σε γενικούς υπαινιγμούς ή σε πολιτικές εκτιμήσεις. Το κράτος δικαίου απαιτεί συγκεκριμένη απόδειξη και σαφή αιτιολόγηση. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να μετατρέψουμε την πολιτική αντιπαράθεση σε διαδικασία ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής».

Σύμφωνα με τον κ. Λαζαρίδη – και το πόρισμα της ΝΔ – «το πρόβλημα των αγροτικών ενισχύσεων, (…) είναι πολύ βαθύ και σύνθετο», σχετίζεται δηλαδή, «με τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε διαχρονικά το σύστημα διαχείρισής τους, με τις τεχνολογικές υποδομές του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις διαδικασίες ελέγχου, αλλά και με διοικητικές πρακτικές που διαμορφώθηκαν και παγιώθηκαν μέσα στον χρόνο». Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής, «η Δικαιοσύνη θα συνεχίσει να ασκεί τον ρόλο της όπου αυτό απαιτείται» είπε, προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει την ευθύνη να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις».

Αποστολάκη: Ισχυρές ενδείξεις ποινικών ευθυνών, απαιτείται Προανακριτική

Στον αντίποδα, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, απαντώντας στο επιχείρημα της πλειοψηφίας περί «διαχρονικών παθογενειών» απάντησε μιλώντας για την ύπαρξη συγκεκριμένων ευθυνών και επανέφερε τη θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ της σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής ως συνέπεια των ενισχυμένων, μετά τις μαρτυρικές καταθέσεις, ενδείξεων περί ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ εστίασε σε συγκεκριμένες ενέργειες ή παραλείψεις επί κυβερνήσεων της ΝΔ, όπως η καρατόμηση όσων προέδρων επιχείρησαν να βάλουν τέλος στη συστηματική απάτη, η παραχάραξη της τεχνικής λύσης και η εκτόξευση των βοσκοτόπων για την κατανομή εθνικού αποθέματος, η αλλαγή πέντε Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και έξι διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 έως το 2025 καθώς και οι διώξεις που επεφύλαξαν διορισμένες από τις κυβερνήσεις της ΝΔ διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε στελέχη του Οργανισμού τα οποία είχαν εντοπίσει και επισημάνει την απάτη. «Κάθε φορά που επιχειρήθηκε ουσιαστικός έλεγχος στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων, ασκούνταν πιέσεις και παρεμβάσεις για την αποτροπή της διερεύνησης», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη.

Αναφέρθηκε επίσης στη σταθερή εμπλοκή του Μ. Βορίδη – ακόμα και μετά την απομάκρυνσή του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ενώ σημείωσε ότι κατά την υπουργική θητεία του εκτοξεύθηκαν οι κατανομές παράνομου εθνικού αποθέματος, εντάθηκε η κατάχρηση της τεχνικής λύσης και μεθοδεύθηκε η απομάκρυνση του Καθηγητή Γρ. Βάρρα από τη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν ο τελευταίος επιχείρησε να ενισχύσει τους ελέγχους, να περιορίσει πρακτικές που οδηγούσαν σε παράνομες ενισχύσεις και να άρει την ομηρεία του Οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο. Παράλληλα επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Λ. Αυγενάκη στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του οργανισμού Ευαγ. Σημανδράκου μετά την άρνησή του να υποκύψει σε πιέσεις για την πληρωμή δεσμευμένων ΑΦΜ και την παράνομη λειτουργία όσων τον αντικατέστησαν σε γνώση και κατ´ εντολή του πρώην Υπουργού.

Επεσήμανε δε ότι οι καταθέσεις των μαρτύρων ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής όχι μόνο δεν αποδυνάμωσαν αλλά αντιθέτως ενίσχυσαν τις ενδείξεις από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες ή παραλείψεις των πρώην Υπουργών κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη που συνέβαλαν στη διασπάθιση κοινοτικών πόρων, επαναφέροντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής «ως αυτονόητη συνέπεια αυτών των ισχυρών ενδείξεων, αλλά και ως απάντηση στο αίτημα για διαφάνεια και λογοδοσία».

«Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις καταθέσεις των μαρτύρων, ούτε τους διαλόγους των επισυνδέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα εκατομμύρια των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που κατέληξαν σε πλασματικούς δικαιούχους. Και πάνω απ´ όλα, δεν μπορείτε να διαγράψετε την πολιτική σας ευθύνη. Αυτή θα μείνει, για να θυμίζει ένα από τα, πολλά και πιο σημαντικά, σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησής σας» υπογράμμισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον επίλογο της ομιλίας της.

Κόκκαλης: Και μόνο οι αντιφάσεις Βορίδη – Βάρρα επιβάλλουν διερεύνηση ποινικών ευθυνών

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, αν και όπως είπε ήταν αναμενόμενο ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δε θα απέδιδε ίχνος ποινικών ευθυνών στους υπουργούς, την κατηγόρησε ότι δεν δίνει έστω μια συνοπτική περιγραφή του σκανδάλου: «Πώς ακριβώς φαγώθηκαν εκατομμύρια ευρώ; Πώς έδρασαν αυτά τα κυκλώματα; Έδρασαν κρυφά; Έδρασαν στο φως; Αυτό θα το περίμενα τουλάχιστον. Απλά γενικότητες και αοριστίες».

Σημείωσε επίσης πως το γεγονός ότι οι περισσότεροι μάρτυρες ήταν στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να στηρίξει το επιχείρημα περί ανυπαρξίας ευθυνών. Σημείωσε ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο το εθνικό απόθεμα. Είναι και το αναληθές ζωικό κεφάλαιο. Το οποίο συνεχίστηκε έως και το 2024 και το ‘25», όπως θα αποδείξουμε, νομιμοποιήθηκαν σε δεύτερη φάση.

Παρέπεμψε σε Προανακριτική λέγοντας ότι «και μόνο η διάσταση απόψεων Βορίδη – Βάρα είναι ικανή για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών» καθώς ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για την ραγδαία αύξηση του εθνικού αποθέματος ενώ ο κ. Βάρρας υποστήριξε ότι ο κ. Βορίδης τον έδιωξε επειδή ζήτησε ελέγχους.

Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ «πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο»

Εν τω μεταξύ, μιλώντας στο περιστύλιο της Βουλής, ο βουλευτής Καβάλας της ΝΔ και εισηγητής του κόμματος στην Εξεταστική, Μακάριος Λαζαρίδης, δήλωσε ότι «ολοκληρώνεται σήμερα, με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των πορισμάτων των Κομμάτων, η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι προέκυψε;

Η απουσία αποδεικτικού υλικού για ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών, κ. Βορίδη και Αυγενάκη.

Τα διαχρονικά και διακομματικά προβλήματα.

Η ύπαρξη “πράσινων ακρίδων”, από τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κ. Αντωνόπουλο μέχρι τον προφυλακισμένο κουμπάρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη.

Με μια κουβέντα, το ΠΑΣΟΚ “πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο”».

