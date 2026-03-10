Κουτσούμπας: «Προκαταρκτική για Βορίδη-Αυγενάκη αλλά και Μητσοτάκη – Να καταργηθεί πλήρως το άρθρο 86 και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών»

Την διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης των ευθυνών των Βορίδη και Αυγενάκη ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή για το Πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά, και για άλλους υπουργούς που πιθανώς εμπλέκονται καθώς «και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον Κ. Μητσοτάκη, υπό τον έλεγχο του οποίου βρίσκεται η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, σημείωσε πως σύμφωνα με το πόρισμα του κόμματός του, με βάση τα όποια στοιχεία αναδείχθηκαν στις εργασίες της Επιτροπής, «μιλάμε για ένα σκάνδαλο που έχει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφερόμενος στους Βορίδη – Αυγενάκη σημείωσε πως «αυτό το εγκληματικό κύκλωμα έδρασε σε πλήρη γνώση και με την ανοχή τους, αν όχι υπό την καθοδήγησή τους». Και εξήγησε: «Αδιάψευστη απόδειξη αποτελεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος που είχε μια σειρά τοπικών στελεχών, διευθυντών πολιτικών γραφείων βουλευτών και γνωστών “αγροτοπατέρων”, κολαούζων των Υπουργών. Όλος αυτός συρφετός, αποσκοπούσε τελικά “επί χρήμασι” να νομιμοποιήσει στους αγρότες την αντιλαϊκή πολιτική της ΚΑΠ και των κυβερνήσεων».

Ειδικότερα, ανέφερε πως σύμφωνα και με το πόρισμα του ΚΚΕ «προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης συμμετείχε με αξιόποινο τρόπο στο αδίκημα της απιστίας με ενέργεια. Ενώ, ο επίσης πρώην Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης συμμετείχε με αξιόποινο τρόπο στο αδίκημα της απιστίας με ενέργεια, με παράλειψη και κατά παράβαση ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης».

Με βάση τα παραπάνω, τόνισε «χρειάζεται άμεσα να συγκροτηθεί επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση των ευθυνών των ανωτέρω Υπουργών – την οποία ήδη έχει προτείνει το ΚΚΕ – πιθανώς και άλλων υπουργών που εμπλέκονται, αλλά και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον Κ. Μητσοτάκη, υπό τον έλεγχο του οποίου βρίσκεται η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού». Μάλιστα, σημείωσε πως «είναι άκυρη η διαδικασία της ψηφοφορίας – παρωδία με τις επιστολικές ψήφους που έστησε η κυβέρνηση της ΝΔ το καλοκαίρι, για να απορρίψει τη συγκρότηση Προανακριτικής, γεγονός που επιτρέπει την επαναφορά στη συζήτηση του αιτήματος».

Από την άλλη, τονίζοντας πως το ΚΚΕ, έχοντας πλήρη επίγνωση για τα όρια που έχουν και οι προανακριτικές επιτροπές – «αφού και σε αυτές όλα υπαγορεύονται από την κυβερνητική πλειοψηφία, που έχει την απόλυτη ευχέρεια να “αμνηστεύει” τους Υπουργούς της» – επιμένει στην αναγκαιότητα της πλήρους κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης Υπουργών. Την πρόταση αυτή, θύμισε, την είχε καταθέσει και στην προηγούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση αλλά «απορρίφθηκε τόσο από τη ΝΔ, όσο από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα υποκριτικά καταγγέλλουν τα αποτελέσματά της».

Την ίδια ώρα διαχώρισε τη θέση του από τα άλλα κόμματα σε σχέση με το ρόλο της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: «Εμείς δεν αναγνωρίζουμε στην ΕΕ καθώς και τα όργανά της, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ρόλο του τιμητή και κατηγόρου, όταν η ίδια με την πολιτική και τη νομοθεσία της, έχει συμβάλει, σε φαινόμενα διαφθοράς. Επίσης, δεν συμφωνούμε με τον προσδιορισμό ως “ζημιωθέντων”, από το συγκεκριμένο σκάνδαλο, των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ των μονοπωλίων».

