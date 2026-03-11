Μητσοτάκης στο Athens Alitheia Forum: «Εκρηκτικό κοκτέιλ τα fake news με ΑΙ, έχουν γραφτεί τέρατα και για εμένα» – Προανήγγειλε απαγόρευση στα social για κάτω των 15 ετών

Τη σημασία της εκπαίδευσης μιας νέας γενιάς πολιτών σε ένα περιβάλλον πληροφορίας που εξελίσσεται ραγδαία τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση με τον εκδότη της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, Γιάννη Πρετεντέρη και τον καθηγητή ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου Γιάννη Θεοχάρη, στο Athens Alitheia Forum που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για την «αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων και του τοξικού λόγου».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε ζητήματα fake news, ανωνυμίας στο διαδίκτυο, τεχνητής νοημοσύνης και εξωτερικών παρεμβάσεων στην ενημέρωση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για την πρωτοβουλία και επισήμανε ότι «εάν δεν εκπαιδεύσουμε μια νέα γενιά ενεργών πολιτών σε ένα εξαιρετικά σύνθετο περιβάλλον διάχυσης πληροφορίας, τότε δεν θα έχουμε πετύχει το καθήκον μας απέναντι στους νέους».

Αναφερόμενος στη διάδοση ψευδών ειδήσεων, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Fake news υπήρχαν πάντα, αυτό που έχει αλλάξει είναι ο μηχανισμός ταχύτατης αναπαραγωγής τους με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο των μεγάλων πλατφορμών προκαλώντας συνήθειες εθισμού».

Παράλληλα, έκανε τη διάκριση ότι «υπάρχει ψευδής είδηση δεν υπάρχει ψευδής άποψη, η άποψη δεν ποινικοποιείται ποτέ, είναι γνώμη», προσθέτοντας ότι η συνύπαρξη της ταχύτητας αναπαραγωγής ειδήσεων με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ».

Τα fakenews, η ανωνυμία στο διαδίκτυο και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε περιπτώσεις από το παρελθόν, όπως «τα περίπτωση fake news του 1985 από την εφημερίδα «Αυριανή» με τον πατέρα του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με Gερμανούς και τίτλο «συνεργάτης των ναζί». Η φωτογραφία ήταν αληθινή, ο τίτλος και η είδηση ήταν ψεύτικη και αναμφίβολα επηρέασε μια ολόκληρη εκλογική αναμέτρηση».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόκληση που δημιουργεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο: «Υπάρχουν σήμερα sites που αναπαράγουν ό,τι πιο χυδαίο, πρόσφατα μάλιστα κάποια από αυτά στοχοποίησαν και την κόρη μου». Προσέθεσε ότι «είναι αδύνατο να κινηθεί κανείς νομικά εναντίον τους γιατί μπορεί να πέσει πάνω σε μια διεύθυνση στο εξωτερικό όπου δεν θα είναι κανείς».

Για τη δική του στάση, υπογράμμισε: «Δεν έχω κάνει ποτέ αγωγή σε κανέναν όλα αυτά τα χρόνια – και έχουν γραφεί τέρατα. Και το έκανα συνειδητά. Δεν ισχύει το ίδιο για την οικογένειά μου όμως».

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι μπορούν να υπάρξουν και εργαλεία προστασίας: «Μπορούν να υπάρξουν και εργαλεία όπως τα watermarks για να προστατευτεί κάποιος από fake news των AI» και πρόσθεσε: «Έχω δει δικό μου βίντεο να μιλώ κινέζικα και να κινώ τα χείλη μου σε άψογη κινεζική γλώσσα».

Οι οργανωμένες εξωτερικές παρεμβάσεις, τα Τέμπη και οι εκλογές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης οργανωμένης παραπληροφόρησης από το εξωτερικό: «Εμείς αυτό το αντιμετωπίσαμε εδώ, την περίοδο της μεγάλης συναισθηματικής έντασης και έξαρσης για το θέμα των Τεμπών, είχαν εντοπιστεί ουκ ολίγοι ψεύτικοι λογαριασμοί από το εξωτερικό οι οποίοι αναπαρήγαγαν εμπρηστικό περιεχόμενο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρχε συναισθηματική έκρηξη και ένταση εκείνη την περίοδο. Αλλά το ότι έτυχε αντικείμενο εκμετάλλευσης από στρατιές λογαριασμών είναι επίσης αδιαμφισβήτητο».

Επίσης, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2027: «Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα επιχειρήσει να παρέμβουν στις εκλογικές διαδικασίες και θα το επαναλάβουν». Πρόσθεσε ότι «στοιχειώδες ζήτημα αυτοπροστασίας των χωρών της Ευρώπης» δεν μπορεί να εκληφθεί ως λογοκρισία.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι εντός του μήνα «θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ο περιορισμός πρόσβασης στα socail media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών».

