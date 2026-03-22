Γιώργος Τσαγκαράκης: «Όταν είσαι κορυφαίος, βάλλεσαι… Ψευδή και αναληθή όσα λέγονται», υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Σε φθόνο και αθέμιτο ανταγωνισμό απέδωσε όσα γράφονται τις τελευταίες μέρες για τον Γιώργο Τσαγκαράκη ο ένας εκ των δύο δικηγόρων του.

«O κύριος Τσαγκαράκης είναι ο κορυφαίος γκαλερίστας στην Ελλάδα, και ασκεί το επάγγελμα αυτό για 35 χρόνια χωρίς να έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικά με το επάγγελμά του… Δεν υπάρχει καμία μήνυση είτε για πλαστό πίνακα είτε για οτιδήποτε άλλο. Ψευδές και αναληθές ότι μόνο επτά πίνακες ήταν αυθεντικοί και θα το αποδείξουμε την Τρίτη στην απολογία μας…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Γκιούκης, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega.

«Υπάρχουν δεκάδες γνήσια έργα»

«Υπάρχουν δεκάδες γνήσια έργα, και άλλα που δεν ήταν γνήσια και βρίσκονταν στην αποθήκη αραχνιασμένα, τα οποία δεν ήταν προς πώληση. Δεν έχει πωληθεί κανένας πλαστός πίνακας, ούτε υπάρχει κάποια μήνυση ή καταγγελία…Το Ευαγγέλιο είναι προϊόν εξωτερικού. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι μια πλεκτάνη διότι ο ίδιος έκλεισε ραντεβού την Παρασκευή για να το πάει στις αρμόδιες αρχές. Δεν το πούλησε, ήθελε απλώς να δει τι προσφορές θα γίνουν για να δει τί αξία έχει…Είχε κλείσει ραντεβού να πάει την Παρασκευή στην Εφορία Αρχαιοτήτων να τον παραδώσει για να καταχωρηθεί. Στο βίντεο απλώς έλεγε ότι το έχει στην κατοχή του και μάζευε προσφορές γιατί ο ίδιος δεν είχε γνώση αν είναι πλαστό ή γνήσιο», πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος του γνωστού γκαλερίστα κλήθηκε να σχολιάσει και τις καταγγελίες της Λόλας Νταϊφά.

«Η κυρία Λόλα Νταϊφά περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι και διαδίδει όλα αυτά, αλλά δεν έχει κάνει ούτε μήνυση, ενώ η ιστορία που λέει υποτίθεται ότι έγινε πριν έναν χρόνο. Δεν υπάρχουν τέτοια σκουλαρίκια, και δεν υπάρχει καμία καταγγελία… Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι… Ο φθόνος και ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι το πιο σύνηθες. Όταν είσαι κορυφαίος, βάλλεσαι από τον οποιονδήποτε. Πετροβολούμε τα δέντρα που είναι γεμάτα καρπούς, όχι τα άδεια…», είπε.

Το ανώνυμο τηλεφώνημα που τον «έκαψε»

Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δέχτηκε καταγγελία, στις 6 Μαρτίου, από πρόσωπα με γνώση στον χώρο της τέχνης και των αρχαιοτήτων, κατά του γνωστού γκαλερίστα.

«Κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Αστυνομία και στη συνέχεια είχαμε και επώνυμη καταγγελία ότι ίσως κάποια από τα έργα που διαχειρίζεται και προωθεί ο άνθρωπος αυτός είναι πλαστά», πρόσθεσε.

Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη του γκαλερίστα, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό, οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του ανακριτή μαζί με ένα ακόμη άτομο «το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ώστε να κρυφτεί το Ευαγγέλιο. Έχει παραπεμφθεί ήδη, αναμένουμε βέβαια τι θα υποστηρίξει στην απολογία του».

Οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο πώς τα αντικείμενα και τα έργα τέχνης περιήλθαν στην κατοχή του κατηγορουμένου, ζήτημα που, όπως επισημάνθηκε, παραμένει αναπάντητο. «Είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσει στις ανακριτικές Αρχές το πώς έφτασαν στην κατοχή του τα αρχαία αντικείμενα, καθώς και ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθούνταν με τα πλαστά έργα τέχνης», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

Μόλις 7 έργα τέχνης γνήσια

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, τα περισσότερα από τα έργα που εντοπίστηκαν εκτιμάται ότι είναι πλαστά. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., «μόνο 7 από τα έργα που βρέθηκαν φαίνεται ότι ήταν γνήσια».

Τα μετρητά που κατασχέθηκαν ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, στοιχείο που ενισχύει το ενδιαφέρον των Αρχών για τη συνολική δραστηριότητα του κατηγορουμένου και την πιθανή έκταση της υπόθεσης.

Σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη, που σύμφωνα με τον δικηγόρο του αρνείται όλες τις κατηγορίες, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα: υπεξαίρεσης αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα, παράβασης της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, της διακεκριμένης περίπτωσης κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ’ εξακολούθηση.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατά εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα.

Το εκτιμώμενο κέρδος

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει 13 απομαγνητοφωνημένες εκπομπές με πρωταγωνιστή τον γκαλερίστα, από τις 2 Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 18 Μαρτίου 2026. Από τους πίνακες, τα έργα τέχνης και τις θρησκευτικές εικόνες που εκτέθηκαν ή δημοπρατήθηκαν στις 13 συγκεκριμένες εκπομπές, προκύπτει ότι η εκτίμηση του προσδοκώμενου κέρδους πλησιάζει τις 400.000 ευρώ ενώ η διαφαινόμενη τιμή κατακύρωσης αυτών που φαίνεται ότι πωλήθηκαν, ξεπερνά τις 31.000 ευρώ.

Αστυνομικοί επισημαίνουν μάλιστα ότι μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται και έργα τέχνης πλαστά που φαίνεται να φέρουν την υπογραφή του «Θεόφιλου», τα έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί ως νεότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το εντυπωσιακό επίσης είναι ότι έχουν κατασχεθεί και δύο όμοιοι πίνακες, οι οποίοι έχουν την υπογραφή της αναγνωρισμένης ζωγράφου «Αλταμούρα» και πολλά από τα έργα που κατασχέθηκαν ταυτοποιούνται με αυτά που φαίνεται να δημοπρατούσε στις 13 επίμαχες εκπομπές.

