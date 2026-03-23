Αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Σόλωνος, όταν ένα αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες «καρφώθηκε» σε καφετέρια.

Το αυτοκίνητο προηγουμένως φέρεται να είχε συγκρουστεί με μοτοσυκλέτα. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα η πορεία του να σταματήσει στην καφετέρια και να προσκληθούν υλικές ζημιές.

Από την πρόσκρουση ένας διανομέας που ήταν στο σημείο τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο οδηγός του ΙΧ είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο οδηγός, που είναι αλλοδαπός έχει συλληφθεί και οι συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται.

Οργή για τις συνθήκες ασφυξίας στη δίκη για τα Τέμπη: Το υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πρωτοβουλία κατά των γυναικοκτονιών: Καμία ανοχή στην έμφυλη βία – Να μην εξισώνεται θύμα και θύτης

Δριμύ κατηγορώ Πλακιά για τη δίκη των Τεμπών: Δώσανε 1.500.000 ευρώ για να μπαζώσουν την υπόθεση