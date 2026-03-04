Καισαριανή: Αποκαταστάθηκε η μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων κομμουνιστών (photos)

Στην πλήρη αποκατάσταση της μαρμάρινης πλάκας στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής προχώρησε ο Δήμος.

Η πλάκα, στην οποία αναγράφονται τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων κομμουνιστών από τις γερμανικές δυνάμεις Κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944, είχε βανδαλιστεί από αγνώστους θρασύδειλους φασίστες όταν δημοσιοποιήθηκαν οι συγκλονιστικές φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την ημέρα της εκτέλεσης.

Όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν και «το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας είχε αποδεχτεί την προσφορά της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ να αναλάβει τα έξοδα αποκατάστασης του Μνημείου, όπως και έγινε».

Διαβάστε επίσης:

Καματερό: 53χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα σε γυναικεία τουαλέτα καταστήματος

Πατάτες Αιγύπτου ως ελληνικές: Τι έδειξαν οι έλεγχοι του υπουργείου Ανάπτυξης – «Έπεσαν» πρόστιμα 62.000 ευρώ

Μάγδα Φύσσα για Χρυσή Αυγή: «Ιστορική μέρα για την κοινωνία – Φεύγω ανακουφισμένη, δεν θα τους ξαναδώ στη ζωή μου»