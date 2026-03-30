Γκύζη: Από φιάλη υγραερίου προκλήθηκε φωτιά σε διαμέρισμα – Εκσφενδονίστηκε και τρύπησε τοίχο απέναντι πολυκατοικίας

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Γκύζη προκαλωντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ανδρέα Κάλβου ενώ για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 21 Πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου.

Λόγω της έκρηξης η φιάλη εκτοξεύτηκε και καρφώθηκε σε τοίχο του απέναντι διαμερίσματος, επί της οδού Ραγκαβή.

Όπως δηλώνει στο protothema.gr, ο ένοικος του διαμερίσματός όπου καρφώθηκε η φιάλη υγραερίου μετά την έκρηξη, άνοιξε τρύπα στον τοίχο του υπνοδωματίου του.

«Πήγαμε στο υπνοδωμάτιο και διαπιστώσαμε ότι είχε ανοίξει τρύπα στον τοίχο του δωματίου μας, επί της οδού Ραγκαβή, κι έχουν πέσει πολλά τούβλα μέσα. Η φιάλη αφού τρύπησε τον τοίχο μας έπεσε στη συνέχεια στον δρόμο. Ακούστηκε έκρηξη, θόρυβος δυνατός και τράνταγμα μέσα στο σπίτι μας», λέει.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν ζευγάρι ηλικιωμένων που ήταν στην πολυκατοικία.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η τροχαία στην περιοχή. Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ραγκαβή από το ύψος της οδού Παναγιωταρά έως την οδό Κοντογόνη και στην οδό Νικ. Γκύζη από το ύψος της οδού Μομφεράτου έως την οδό Κάλβου.

