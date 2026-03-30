Αγρίνιο: Ληστής παραδόθηκε στην Αστυνομία μετά από… εξομολόγηση και παρότρυνση του πνευματικού του

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας όταν παρουσιάστηκε μπροστά τους 55χρονος ο οποίος δήλωσε ότι λήστεψε βενζινάδικο της περιοχής την 25η Μαρτίου.

Μάλιστα, ο δράστης της ληστείας συνοδευόταν από τον ιερέα στον οποίο εξομολογήθηκε την πράξη του και μάλιστα επέστρεψε και τα 695 ευρώ που απέσπασε από τον υπάλληλο της επιχείρησης με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου.



Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο δράστης φορώντας κράνος και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισέβαλε στις 9 το βράδυ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Άγιο Κωνσταντίνο, κοντά στο ΔΑΚ Αγρινίου και έφυγε με τις εισπράξεις της 25ης Μαρτίου. Μάλιστα, σχετικό βίντεο προβλήθηκε στο Αχελώος Τv.





Οι τύψεις τον οδήγησαν στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση μετέβη μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του αλλά και να επιστρέψει τα χρήματα που απέσπασε, μέχρι και το τελευταίο ευρώ.



Πίσω από την πράξη του 55χρονου, όπως αναφέρουν πληροφορίες, υποβόσκουν προβλήματα ψυχικής υγείας που τον οδήγησαν υπό το βάρος κάποιων καταστάσεων να πάρει την απόφαση να ληστέψει. Κατά συνέπεια, πλέον κρατείται προκειμένου να γίνει ο κατάλληλος χειρισμός για την περίπτωσή του.



Όσο για τον πνευματικό του, πρόκειται για ιερέα του Αγρινίου, γνωστό για τις κοινωνικές του ευαισθησίες, ο οποίος επέδρασε καταλυτικά στην απόφαση του δράστη να παραδοθεί στις Αρχές.

