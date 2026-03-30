Μεγάλη κατολίσθηση στην Κρήτη: Αποκολλήθηκε μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Αγία Πελαγία, κομμάτι του βουνού έπεσε στη θάλασσα

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αγία Πελαγία του Δήμου Μαλεβιζίου, η οποία πιθανότατα οφείλεται στις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ένα ολόκληρο κομμάτι από βουνό έπεσε μέσα στη θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα αποκολλήθηκε μπαλκόνι παρακείμενου ξενοδοχείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

