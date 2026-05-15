Συνέδριο ΝΔ: Τα μηνύματα που θα στείλει ο Μητσοτάκης 

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 16ου τακτικού συνεδρίου της ΝΔ και οι πάντες περιμένουν με αυξημένο ενδιαφέρον την ομιλία του πρωθυπουργού με την οποία θα ανοίξουν οι εργασίες.

Με δεδομένη την ένταση που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό το τελευταίο διάστημα – και τη συζήτηση για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο – είναι προφανές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδιώξει από την πρώτη στιγμή να στείλει μηνύματα, τόσο στο εσωτερικό της ΝΔ όσο και στα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και την κοινωνία η οποία περνά δύσκολα λόγω της ακρίβειας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα, σημειώνοντας ότι δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά διεθνές ζήτημα, και υπογραμμίζοντας τις πρωτοβουλίες στήριξης που έχει πάρει η κυβέρνηση απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, με μειώσεις των φόρων και μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, χωρίς να θέτουν ξανά τη χώρα σε δημοσιονομικό κίνδυνο.

Με αφορμή την ακρίβεια και την αναταραχή στις αγορές, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στη δύσκολη διεθνή συγκυρία και στις κοσμογονικές αλλαγές που αναμένονται την επόμενη 5ετία και στη θέση που θα πρέπει να έχει η Ελλάδα σε ένα κόσμο και κυρίως σε μια Ευρώπη που αλλάζει δραματικά, υπογραμμίζοντας κατ’ αυτο τον τρόπο τη σημασία που έχει για κάθε χώρα, και περισσότερο για τη δική μας στη συγκεκριμένη περιοχή, η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα και επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κατακτήσεις της χώρας, που μόνο η ΝΔ εγγυάται.

Ο Κ. Μητσοτάκης θα κάνει επίσης έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου με έμφαση στις 25 εμβληματικές προγραμματικές δεσμεύσεις του 2023-2027, που η ΝΔ έχει κάνει πράξη, στη λογική «τα είπαμε, τα κάναμε» και θα περιγράψει τους στόχους της τρίτης θητείας που επιδιώκει να κερδίσει, στόχοι που στη συνέχεια θα αναπτυχθούν σε ένα προεκλογικό πρόγραμμα.

Όσον αφορά στην αντιπολίτευση, ο Κ. Μητσοτακης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταγγείλει την τοξικότητα και το ετερόκλητο των δυνάμεών τους, που συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Παράλληλα αναμένεται να αναφερθεί στην ανάγκη ενότητα της ΝΔ, κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητουν και θα παρουσιάσει τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ενόψει της προεκλογικής μάχης ενώ αναμένεται να καλέσει σε συστράτευση όλους εκείνους με τους οποίους η παράταξη συναντήθηκε το 2019 και το 2023.

Διαβάστε επίσης:

Στο Παρίσι για την G7 των υπουργών Οικονομικών λόγω Ορμούζ ο Πιερρακάκης: Η παγκόσμια οικονομία θα δεχτεί πιέσεις

Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: Η ΝΔ εισηγείται άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου για δύο δικογραφίες

Ο Πικραμένος του ΣτΕ για τη συνταγματική αναθεώρηση: Το Σύνταγμα επιδέχεται μόνο «σημειακές» παρεμβάσεις