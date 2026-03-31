Βόλος: Στη φυλακή ο 35χρονος που κρατούσε αιχμάλωτη και ξυλοκοπούσε τη σύντροφό του – Πώς την έσωσε ο πρώην της

Στη φυλακή οδηγήθηκε 35χρονος που είχε φυλακίσει 43χρονη στο σπίτι του στον Βόλο και την ξυλοκοπούσε.

Όλα ξεκίνησαν το 2024, όταν η 43χρονη, η οποία ζει μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, γνώρισε έναν 35χρονο από το Νότιο Πήλιο μέσω Facebook, με τον οποίo σύναψε σχέση, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Ο 35χρονος, με το πρόσχημα ότι τον χειμώνα στο χωριό του Νοτίου Πηλίου όπου κατοικούσε η 43χρονη είχε πολύ κρύο, της πρότεινε να μετακομίσει σε άδειο σπίτι ιδιοκτησίας του και η ίδια το δέχτηκε.

Αιχμαλωσία και κακοποίηση

Όπως κατήγγειλε η 43χρονη στην αστυνομία, επί σχεδόν ενάμιση μήνα, ο 35χρονος της απαγόρευε να βγαίνει από το σπίτι, συχνά την χτυπούσε και της είχε πάρει το κινητό της τηλέφωνο, σύμφωνα με το gegonota.news.

Η γυναίκα κατήγγειλε πως τα Χριστούγεννα του 2024 ο 35χρονος την χτύπησε με κούτσουρο με αποτέλεσμα να της προκαλέσει επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε σημεία του σώματός της όπως τα μάτια, το κεφάλι και τα πλευρά.

Μία από τις ημέρες του εγκλεισμού της, όπως κατέθεσε η 43χρονη, ο 35χρονος της επέστρεψε το κινητό της τηλέφωνο αλλά με αλλαγμένο PIN, προκειμένου να μην έχει πρόσβαση, παρά μόνο για να μπορεί να απαντά στις κλήσεις του.

Την έσωσε ο πρώην της

Όπως κατέθεσε, λόγω της γιορτής της στις αρχές του Ιανουαρίου 2025, της τηλεφώνησε ο πρώην σύντροφός της προκειμένου να της ευχηθεί χρόνια πολλά. Εκείνη του είπε όλα όσα είχε ζήσει στα χέρια του νυν συντρόφου της τον τελευταίο μήνα και εκείνος ειδοποίησε την αστυνομία. Οι Αρχές εντόπισαν την 43χρονη και την ελευθέρωσαν στις 12 Ιανουαρίου.

Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της και ο 35χρονος οδηγήθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή.

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τα πάντα, ισχυριζόμενος ότι δεν την φυλάκισε και δεν την χτύπησε ποτέ, ενώ αντίθετα υποστήριξε ότι με την 43χρονη είχαν σχέση «δούναι και λαβείν», καταθέτοντας πως εκείνη πλήρωνε όλα τους τα έξοδα. Το δικαστήριο καταδίκασε τον 35χρονο σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, διατάσσοντας την άμεση έκτιση της ποινής, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην φυλακή.

