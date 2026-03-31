ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 08:29
Φρίκη στου Ζωγράφου: Σήμερα η νεκροτομή των δύο γυναικών – «Δεν δήλωσα το θάνατο για να συνεχίσω να παίρνω τη σύνταξη», λέει ο 54χρονος

Απαντήσεις σχετικά με τον θάνατο των δύο γυναικών – μητέρας και κόρης – που βρέθηκαν νεκρές σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή των σορών τους που θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Η διαδικασία αυτή, μάλιστα, εκτιμάται ότι θα είχε μείζονα σημασία και για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε τη σύλληψη του 54χρονου γιου και αδελφού με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να έχει δηλώσει στους αστυνομικούς ότι «η αδελφή μου είχε καρκίνο και πέθανε πριν από 3 μήνες, μετά από 2 μέρες πέθανε και η μητέρα μου γιατί είχε πολλά προβλήματα και μόνο η αδελφή μου ήξερε πως να τη φροντίζει. Δεν τις σκότωσα, πέθαναν. Εγω απλά τις έβαλα στο δωμάτιο μαζί και δε το έλεγα για να μη το μάθουν οι γείτονες και να μη χάσω το σπίτι».

Οι αρχές, με βάση αυτές τις δηλώσεις του συλληφθέντος, εξετάζουν το ενδεχόμενο το κίνητρό του να ήταν οικονομικό, δηλαδή, να τοποθέτησε τα δύο πτώματα σε ένα υπνοδωμάτιο και να το σφράγισε με στόκο, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει συντάξεις και επιδόματα. Εξ ου και η άρνησή του να δηλώσει στις αρχές το θάνατο της μητέρας και της αδελφής του, αλλά και τα ψέματα που έλεγε στους περίοικους σχετικά με την απουσία τους. Ωστόσο, τα παραπάνω, λένε αστυνομικές πηγές, δεν επιβεβαιώνουν σε καμία περίπτωση ότι ο 54χρονος σκότωσε τη μητέρα και την αδελφή του.

Έτσι, ιδιαίτερο βάρος πλέον δίνεται στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να προσδιορίσει με ακρίβεια το χρόνο θανάτου των δύο γυναικών, αλλά και την αιτία θανάτου, ενώ σημαντική για τις αρχές κρίνεται και η σειρά με την οποία πέθαναν οι γυναίκες, καθώς ενδέχεται να επιβεβαιωθεί ή να ανατραπεί το αφήγημα του συλληφθέντα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος ή σημάδια πάλης, που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν βίαιο θάνατο, ενώ οι διωκτικές αρχές τονίζουν ότι δεν προκύπτει βεβαρυμένο ποινικό παρελθον για τον 54χρονο, ούτε καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

