Θεσσαλονίκη: Φωτιά τη νύχτα σε πιλοτή πολυκατοικίας – ΙΧ κάηκε ολοσχερώς, ζημιές σε δύο δίκυκλα

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στο όχημα ξέσπασε ενώ ήταν σταθμευμένο σε πιλοτή πολυκατοικίας στην οδό Παστέρ, στην Καλαμαριά.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε δύο δίκυκλα εντός της πιλοτής.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο του εμπρησμού για το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης

