Θεσσαλονίκη: Φωτιά τη νύχτα σε πιλοτή πολυκατοικίας – ΙΧ κάηκε ολοσχερώς, ζημιές σε δύο δίκυκλα

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στο όχημα ξέσπασε ενώ ήταν σταθμευμένο σε πιλοτή πολυκατοικίας στην οδό Παστέρ, στην Καλαμαριά.
Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε δύο δίκυκλα εντός της πιλοτής.
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο του εμπρησμού για το περιστατικό.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
