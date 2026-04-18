Σάκης Αρναούτογλου – Βλαχέρνα Άρτας: Η ερώτηση στην Κομισιόν, ο φόβος προστίμων και το λουκέτο στον ΧΥΤΥ

Το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΥ Βλαχέρνας στην Άρτα κλείνει έναν κύκλο δεκαετιών για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Ήπειρο. Επισήμως, η απόφαση παρουσιάστηκε ως μια αναγκαία περιβαλλοντική εξέλιξη και ως το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής. Στο παρασκήνιο όμως, αρκετοί επισημαίνουν ότι οι εξελίξεις δεν ήρθαν τυχαία.

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει ευρωπαϊκές διαστάσεις όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταφορά απορριμμάτων από την Κέρκυρα στον ΧΥΤΥ Βλαχέρνας. Οι καταγγελίες που είχαν προηγηθεί από τους δήμους της Π.Ε. Άρτας ήταν σαφείς: στον χώρο — ο οποίος αδειοδοτείται να δέχεται μόνο επεξεργασμένο υπόλειμμα — φέρονταν να καταλήγουν φορτία σύμμεικτων ή και ανεπεξέργαστων απορριμμάτων, χωρίς διαφάνεια και χωρίς θεσμική ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 11 Μαρτίου έβαλε το ζήτημα σε διαφορετική τροχιά. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος Jessika Roswall υπενθύμισε ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο απαγορεύει ρητά την ταφή μη επεξεργασμένων αποβλήτων και ότι πριν από την υγειονομική ταφή απαιτείται επεξεργασία και διαλογή. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κομισιόν έχει ήδη κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για παρόμοιες πρακτικές.

Και κάπου εκεί, όπως λένε όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο της υπόθεσης, άρχισαν να ανάβουν «κόκκινα φώτα». Η πιθανότητα νέας εμπλοκής της Ελλάδας με την Κομισιόν και — κυρίως — ο φόβος επιβολής ευρωπαϊκών προστίμων φαίνεται πως λειτούργησαν ως καταλύτης των εξελίξεων.

Δεν είναι τυχαίο ότι λίγες εβδομάδες αργότερα ο ΑΣΔΣΑ Ηπείρου ενέκρινε τη μελέτη μεταφροντίδας του ΧΥΤΥ Βλαχέρνας, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστική παύση λειτουργίας του χώρου και την έναρξη της περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής.

Ο ίδιος ο Σάκης Αρναούτογλου, σχολιάζοντας την εξέλιξη, ήταν αιχμηρός απέναντι στην Κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «η Άρτα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πίσω αυλή για προβλήματα που δημιουργούνται αλλού» και ζητώντας πλήρη διαφάνεια για το τι ακριβώς μεταφέρθηκε στη Βλαχέρνα τα προηγούμενα χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, στην Ήπειρο αρκετοί αυτοδιοικητικοί σημειώνουν ότι η υπόθεση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια τοπική διαμάχη μπορεί να φτάσει μέχρι τα Ευρωπαϊκά όργανα και τελικά να επιστρέψει ως πολιτική πίεση προς την Αθήνα.

