Πεπ Γκουαρδιόλα: Ξεσπά για τη Γάζα – «Είμαστε μάρτυρες γενοκτονίας»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, χαρακτήρισε την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα ως «γενοκτονία σε πραγματικό χρόνο», προτρέποντας σε παγκόσμια κινητοποίηση για να πιέσει τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση.

«Γινόμαστε μάρτυρες μιας συνεχιζόμενης γενοκτονίας στην οποία χιλιάδες παιδιά έχουν ήδη πεθάνει και άλλα μπορεί να χαθούν», δήλωσε ο Γκουαρδιόλα σε βίντεο που κυκλοφόρησε την Κυριακή.

«Η Λωρίδα της Γάζας είναι κατεστραμμένη και μάζες ανθρώπων περιπλανώνται χωρίς κατεύθυνση, χωρίς φαγητό, πόσιμο νερό ή φάρμακα», πρόσθεσε κάνοντας έκκληση να σωθούν ζωές και εκφράζοντας την υποστήριξή του για τη μεγάλη διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης, στη Βαρκελώνη.

Από τον Οκτώβριο του 2023, έχουν σκοτωθεί πάνω από 67.000 Παλαιστίνιους ενώ έχουν τραυματιστεί πάνω από 169.000, με την κατάσταση στη Γάζα να παραμένει καταστροφική.

