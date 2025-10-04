Ερντογάν: Η Χαμάς δείχνει «έτοιμη για την ειρήνη»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε σήμερα τη θετική αντίδραση της Χαμάς στην ειρηνευτική συμφωνία που προτάθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, βλέποντας σ’ αυτή την ένδειξη ότι η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση είναι «έτοιμη για την ειρήνη».

«Η Χαμάς έδειξε, όπως έχει κάνει πάμπολλες φορές προηγουμένως, ότι είναι έτοιμη για την ειρήνη. Ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια τελετής στην Κωνσταντινούπολη.

«Ναι» από τον σκληροπυρηνικό συμμάχο της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ -ο σκληροπυρηνικός σύμμαχος της Χαμάς που επίσης κρατά ομήρους- ενέκρινε την απάντηση της οργάνωσης στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μεταδίδει το Reuters.

Η αποδοχή της συμφωνίας από τη Χαμάς, την Παρασκευή, προκάλεσε μια σειρά από αισιόδοξες δηλώσεις από ηγέτες παγκοσμίως, οι οποίοι προέτρεψαν την άμεση παύση της πιο αιματηρής σύγκρουσης που έχει εμπλέξει το Ισραήλ από την ίδρυσή του το 1948 και απαίτησαν την απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται στην περιοχή.

Μια περαιτέρω ενίσχυση των ελπίδων για ειρήνη ήρθε με μια δηλωτική υποστήριξη από την υποστηριζόμενη από το Ιράν Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία είναι μικρότερη από τη Χαμάς, αλλά θεωρείται πιο σκληροπυρηνική.

Ύπατος Αρμοστής ΟΗΕ: Υπάρχει ελπίδα να μπει τέλος «μια για πάντα» στο «μακελειό» στη Γάζα

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ δήλωσε σήμερα ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, που προτάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι μια «κρίσιμης σημασίας ευκαιρία» να μπει «μια για πάντα» τέλος στο «μακελειό και στον πόνο».

Ο Φόλκερ Τουρκ «ελπίζει ότι η δυναμική που υπάρχει για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, θα ανοίξει το δρόμο για μια διαρκή κατάπαυση των εχθροπραξιών και θα ακολουθήσει μια ανοικοδόμηση σύμφωνα με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η λύση των δύο κρατών, η ανάγκη για την οποία είναι τόσο αισθητή», δήλωσαν οι υπηρεσίες του μέσω του X.

.@volker_turk hopes the momentum towards an end to the war in Gaza will pave the way for a permanent cessation of hostilities, followed by recovery and reconstruction, in line with international human rights and humanitarian laws, and the much needed two-state solution.



This is… October 4, 2025

«Πρόκειται για μια κρίσιμης σημασίας ευκαιρία για όλα τα μέρη και τα κράτη με επιρροή να δράσουν με καλή πίστη και να βάλουν τέλος, μια για πάντα, στο μακελειό και στον πόνο στη Γάζα, να κατακλύσουν τη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια και να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των ομήρων και πολυάριθμων παλαιστίνιων κρατουμένων», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαιρέτισε επίσης το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, κυρίως την προοπτική να ανοικοδομηθούν νοσοκομεία, με τον γενικό διευθυντή της υγειονομικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών Τέντρο Αντανόμ Γκεμπρεγέσους να δηλώνει σήμερα μέσω του X πως «το καλύτερο φάρμακο είναι η ειρήνη».

