05.10.2025 15:48

Χαμάς σε Ισραήλ: «Σταματήστε τους βομβαρδισμούς για να σταματήσουμε να σας χτυπάμε»

05.10.2025 15:48
gaza-vomvardismos

Η Χαμάς δήλωσε πως είναι από την μεριά της πρόθυμη να τερματίσουν οι μάχες με το Ισραήλ, εάν η κυβέρνηση Νετανιάχου εμφανιστεί στο Κάιρο με ειλικρινές προθέσεις.

Αξιωματούχος της οργάνωσης ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Η Χαμάς είναι πολύ πρόθυμη να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων, σύμφωνα με τις συνθήκες στο πεδίο».

Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι δύο αντιπροσωπείες θα βρίσκονται στο ίδιο κτίριο και μακριά από τα μέσα ενημέρωσης. 

«Οι διαπραγματεύσεις στοχεύουν να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας των συνθηκών στο πεδίο για τη μεταφορά των αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα, ως προοίμιο για την έναρξη της διαδικασίας ανταλλαγής», είπε.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς, κατά τη διάρκεια των επαφών με τους διαμεσολαβητές, έχει επιμείνει ότι θέλει να σταματήσει το Ισραήλ τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας και να αποσύρει τις δυνάμεις της από την περιοχή. 

«Παράλληλα με την παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, η Χαμάς και οι οργανώσεις της Αντίστασης θα σταματήσουν επίσης τις στρατιωτικές ενέργειες», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το αμερικανικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει την απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων, εκ των οποίων οι 20 εκτιμάται ότι είναι ζωντανοί, μέσα σε 72 ώρες, παράλληλα με τον αφοπλισμό της Χαμάς, ενώ το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, περίπου 900.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τη πόλη της Γάζας.

Να σημειωθεί πως νωρίτερα σήμερα ο Νετανιάχου ζήτησε από τον IDF να «παγώσει» την επιχείρησή του μετά από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 21:17
