search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 16:18

Μεξικό: Παραλίγο… «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

05.10.2025 16:18
parko11

Ένα φαινομενικά αθώο σακουλάκι Cheetos προκάλεσε συναγερμό σε εθνικό πάρκο στο Μεξικό, αποκαλύπτοντας πώς ακόμη και η πιο μικρή ανθρώπινη απροσεξία μπορεί να διαταράξει ένα ολόκληρο οικοσύστημα.

Οι διαχειριστές του Εθνικού Πάρκου Carlsbad Caverns στο Νέο Μεξικό έστειλαν πρόσφατα ένα ηχηρό μήνυμα στους επισκέπτες τους: «Ακόμη και ένα πεταμένο σακουλάκι πατατάκια μπορεί να έχει “παγκόσμιες συνέπειες”».

Το πάρκο, γνωστό για τα εντυπωσιακά σπήλαιά του και τους επιβλητικούς ασβεστολιθικούς σχηματισμούς του, φιλοξενεί πάνω από 119 σπήλαια και πλήθος ειδών άγριας ζωής, όπως πούμα, νυχτερίδες και χελιδόνια των σπηλαίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2024, όταν οι υπεύθυνοι του πάρκου εντόπισαν ένα σακουλάκι Cheetos παρατημένο μέσα στη λεγόμενη Big Room, τη μεγαλύτερη φυσική αίθουσα σπηλαίου στη Βόρεια Αμερική, μήκους σχεδόν 1.200 μέτρων και ύψους 80 μέτρων.

Σε ανάρτηση στο Facebook, η διοίκηση του πάρκου εξήγησε με λεπτομέρειες πώς η απλή αυτή πράξη είχε πολύ πιο βαθύ αντίκτυπο από ό,τι φαντάζονταν οι περισσότεροι. Το υγρό περιβάλλον του σπηλαίου μαλάκωσε τα επεξεργασμένα καλαμποκοειδή του snack, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μυκήτων και μικροοργανισμών.

Σύντομα, έντομα όπως γρύλοι των σπηλαίων, ακάρεα, αράχνες και μύγες συγκεντρώθηκαν γύρω από την «προσωρινή πηγή τροφής», σχηματίζοντας ένα μικρό οικοσύστημα. Οι μούχλες εξαπλώθηκαν στις γύρω επιφάνειες, ανέβηκαν ψηλότερα στους τοίχους και όταν «πέθαναν» άφησαν πίσω τους μια έντονη δυσοσμία και νέα οργανικά υπολείμματα.

«Σε ανθρώπινη κλίμακα, ένα πεσμένο σακουλάκι μπορεί να φαίνεται ασήμαντο», ανέφερε η ανάρτηση. «Αλλά για τη ζωή μέσα στο σπήλαιο, μπορεί να είναι κοσμογονικό γεγονός».

«Αφήστε τον κόσμο λίγο καλύτερο απ’ ό,τι τον βρήκατε»

Το πάρκο υπενθύμισε στους επισκέπτες: «Όλοι μοιραζόμαστε τον ίδιο αέρα και τον ίδιο χώρο ζωής. Ακόμη και τα πιο μικρά περιστατικά, από ένα κομμάτι χνούδι στο πάτωμα μέχρι ένα ξεχασμένο σνακ, μπορούν να προκαλέσουν μακροχρόνιες αλλαγές σε περιβάλλοντα που έχουν παραμείνει αδιατάρακτα για αιώνες».

Οι φύλακες του πάρκου εντόπισαν και απομάκρυναν έγκαιρα το σακουλάκι, σώζοντας το σπήλαιο από περαιτέρω μόλυνση. Ωστόσο, η ιστορία χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα προς αποφυγή, με το μήνυμα να γίνεται viral στα κοινωνικά δίκτυα: «Μεγάλο ή μικρό, όλοι αφήνουμε ένα αποτύπωμα όπου κι αν πάμε. Ας φροντίσουμε να αφήνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο απ’ ό,τι τον βρήκαμε».

Διαβάστε επίσης:

Σοκάρουν οι ακτιβιστές για όσα βίωσαν στο Ισραήλ: «Μας έλεγαν να πιούμε νερό από λεκάνη τουαλέτας και μας χτυπούσαν»

Χαμάς σε Ισραήλ: «Σταματήστε τους βομβαρδισμούς για να σταματήσουμε να σας χτυπάμε»

Λιθουανία: Προβλήματα στις πτήσεις σε αεροδρόμιο λόγω… αερόστατων λαθρέμπορων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

gizele_pelicot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ο 29χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:32
vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

1 / 3