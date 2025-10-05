Νετανιάχου: «Καμία κατάπαυση πυρός μέχρι να περάσει και ο τελευταίος όμηρος σε ισραηλινό έδαφος»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε σήμερα ότι δεν θα προχωρήσει στο σύνολο του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός της κυβέρνησης Τραμπ μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

«Δεν θα προχωρήσουμε σε κανένα από τα 21 σημεία του σχεδίου Τραμπ μέχρι να περάσει και ο τελευταίος όμηρος, ο καθένας ξεχωριστά, σε ισραηλινό έδαφος», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Μόνο τότε θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε αυτή τη δήλωση σε ομιλία του στο Φόρουμ Ηρώων του Ισραήλ, οικογενειών των οποίων τα αγαπημένα πρόσωπα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και στον πόλεμο στη Γάζα.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Η Χαμάς κινδυνεύει με ολοκληρωτική εξόντωση αν δεν παραδώσει την εξουσία στη Γάζα

Μεξικό: Παραλίγο… «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)

Σοκάρουν οι ακτιβιστές για όσα βίωσαν στο Ισραήλ: «Μας έλεγαν να πιούμε νερό από λεκάνη τουαλέτας και μας χτυπούσαν»