search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 23:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2025 22:49

«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή»: Η Χαμάς θέλει «εγγυήσεις από τον Τραμπ» για τη συμφωνία και αξιώνει την αποφυλάκιση πρώην στελέχους της Φατάχ

07.10.2025 22:49
hamas

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια δήλωσε σήμερα ότι το παλαιστινιακό κίνημα θέλει “εγγυήσεις” από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος στη Γάζα “θα τελειώσει μια για πάντα”.

“Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή”, δήλωσε στο αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβίασε δύο εκεχειρίες κατά τη διάρκεια του πολέμου. “Η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της. Για τον λόγο αυτό θέλουμε πραγματικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες“.

“Είμαστε έτοιμοι (να εργαστούμε) για μια συμφωνία που θα σημάνει το τέλος του πολέμου, την αποχώρηση” των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και μια “ανταλλαγή” ομήρων και κρατουμένων”, πρόσθεσε.

Η Χαμάς αξιώνει από το Ισραήλ την αποφυλάκιση του Μαρουάν Μπαργούτι

Η Χαμάς απαίτησε σήμερα την αποφυλάκιση του Μαρουάν Μπαργούτι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ σχετικά με τη λίστα των Παλαιστίνιων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τους ομήρους που παραμένουν στην Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδουν αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης.

Έμμεσες συνομιλίες διεξάγονται από χθες Δευτέρα στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ επί του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, επιστροφή των ομήρων που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα και αφοπλισμό της Χαμάς.

Το Al-Qahera News μετέδωσε πως ξεκίνησαν συζητήσεις, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, σχετικά με τη λίστα «των παλαιστίνιων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από ισραηλινές φυλακές» βάσει συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Σε αυτήν περιλαμβάνονται επίσης οι Άχμαντ Σααντάτ, Χασάν Σαλάμε και Αμπάς αλ Σάγεντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πρώην στέλεχος της Φάταχ, ο Μαρουάν Μπαργούτι συνελήφθη από τις ισραηλινές αρχές το 2002 και καταδικάσθηκε το 2004 σε πέντε φορές ισόβια δεσμά για φόνους, σχετικά με τον ρόλο του στη δεύτερη Ιντιφάντα (2000-2005). Παραμένει μια εξαιρετικά δημοφιλής προσωπικότητα της παλαιστινιακής αντίστασης και αποκαλείται από πολλούς «ο Μαντέλα της Παλαιστίνης».

Διαβάστε επίσης:

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου

Αντίστροφη μέτρηση για Μακρόν, πίεση και σενάρια για πρόωρες κάλπες – «Οι ανίκανοι», το αιχμηρό πρωτοσέλιδο της Liberation για το νέο πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία

Πούτιν: «Το καθεστώς του Κιέβου προσπαθεί να χτυπήσει πολιτικούς στόχους βαθιά στη Ρωσία, αλλά αυτό δεν θα τους βοηθήσει»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MixCollage-07-Oct-2025-11-52-PM-3925
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Government Trends 2025: Πώς θα μοιάζει η δημόσια διοίκηση του αύριο

zizel pelicot 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πελικό κατέθεσε στο δικαστήριο ότι άνδρας που καταδικάστηκε για βιασμό της συζύγου του Ζιζέλ γνώριζε τα πάντα

xrimatistirio
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FTSE Russell: Αναβαθμίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε Καθεστώς «Ανεπτυγμένης Αγοράς»

poreia mat
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Αδικαιολόγητη η αστυνομική επιχείρηση στην πορεία για τη Γάζα (Video)

aek bcl
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

BCL: Πρεμιέρα με «διπλό» στη Λετονία για την ΑΕΚ, 69-53 τη Ρίγα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

tsipras-synergates-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 23:54
MixCollage-07-Oct-2025-11-52-PM-3925
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Government Trends 2025: Πώς θα μοιάζει η δημόσια διοίκηση του αύριο

zizel pelicot 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πελικό κατέθεσε στο δικαστήριο ότι άνδρας που καταδικάστηκε για βιασμό της συζύγου του Ζιζέλ γνώριζε τα πάντα

xrimatistirio
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FTSE Russell: Αναβαθμίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε Καθεστώς «Ανεπτυγμένης Αγοράς»

1 / 3