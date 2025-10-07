Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέδωσε ανακοίνωση για τα δύο χρόνια από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, αποκαλώντας τα τελευταία δύο χρόνια «πόλεμο για την ίδια μας την ύπαρξη και το μέλλον μας».

Είπε ότι το Ισραήλ «έχει αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής» και έχει υποβαθμίσει τις δυνάμεις που συνδέονται με το Ιράν στην περιοχή.

«Πολίτες του Ισραήλ, βρισκόμαστε σε μοιραίες ημέρες αποφάσεων», είπε.

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου: την επιστροφή όλων των ομήρων, την εξάλειψη της κυριαρχίας της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», δήλωσε.

Η δήλωση δεν αναφερόταν στις συνεχιζόμενες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, οι οποίες βασίζονται σε μια πρόταση που προβλέπει την αποχώρηση του Ισραήλ από τον θύλακα.

Διαβάστε επίσης:

«Οι ανίκανοι»: Το αιχμηρό πρωτοσέλιδο της Liberation για το νέο πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία

Στον Λευκό Οίκο ο Κάρνεϊ για δασμούς και χρυσό θόλο: «Θα φύγουν ευχαριστημένοι», λέει ο Τραμπ

Πούτιν: «Το καθεστώς του Κιέβου προσπαθεί να χτυπήσει πολιτικούς στόχους βαθιά στη Ρωσία, αλλά αυτό δεν θα τους βοηθήσει»