Σε δημοπρασία πίνακες του Μπομπ Ρος για την υποστήριξη δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Τριάντα πίνακες που δημιούργησε ο Μπομπ Ρος, η συμπαθής τηλεοπτική φιγούρα με τα πυκνά μαλλιά και την ήρεμη φωνή, θα βγουν σύντομα σε δημοπρασία για την κάλυψη του κόστους των δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών που υποφέρουν από περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Ρος, ένας ακλόνητος τηλεοπτικός αστέρας στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, «αφιέρωσε τη ζωή του στο να κάνει την τέχνη προσβάσιμη σε όλους», δήλωσε η Τζόαν Κοβάλσκι, πρόεδρος της Bob Ross Inc. «Αυτή η δημοπρασία διασφαλίζει ότι η κληρονομιά του συνεχίζει να υποστηρίζει το ίδιο το μέσο που έφερε τη χαρά και τη δημιουργικότητά του στα αμερικανικά σπίτια για δεκαετίες».

Ο οίκος Bonhams στο Λος Άντζελες θα δημοπρατήσει τρεις πίνακες του Ρος στις 11 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσουν και άλλες δημοπρασίες στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και διαδικτυακά. Όλα τα κέρδη θα διατεθούν σε σταθμούς που χρησιμοποιούν περιεχόμενο από τον διανομέα American Public Television.

At least 30 paintings created by Bob Ross will soon be up for auction to defray the costs of programming for small and rural public television stations suffering under cuts in federal funding.



Read more: https://t.co/apNOo73Wzw pic.twitter.com/rroiLPoFC8 — ABC News (@ABC) October 7, 2025

Η ιδέα είναι να βοηθηθούν οι σταθμοί που έχουν ανάγκη με τέλη αδειοδότησης που θα τους επιτρέψουν να προβάλλουν δημοφιλή προγράμματα όπως το “The Best of Joy of Painting”, βασισμένο στην εκπομπή του Ρος, το “America’s Test Kitchen”, το “Julia Child’s French Chef Classics” και το “This Old House”. Οι μικροί και αγροτικοί σταθμοί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Το Κογκρέσο κατάργησε το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια που είχε διατεθεί για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, αφήνοντας περίπου 330 σταθμούς PBS και 246 NPR να βρουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Πολλοί ξεκίνησαν έκτακτες χρηματοδοτικές εκστρατείες. Μερικοί αναγκάστηκαν να απολύσουν προσωπικό και να κάνουν περικοπές στον προγραμματισμό τους.

Ο αγαπημένος Ρος πέθανε το 1995 από επιπλοκές του καρκίνου μετά από 11 χρόνια στην παραγωγή της εκπομπής «Η Χαρά της Ζωγραφικής». Το πρόγραμμα προβλήθηκε σε σταθμούς σε όλες τις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Ο πρώην λοχίας της Πολεμικής Αεροπορίας, γνωστός για την ήρεμη συμπεριφορά του και τα ενθαρρυντικά του λόγια, κέρδισε ξανά τη δημοτικότητά του κατά τη διάρκεια των lockdown της πανδημίας COVID-19.

Ο Ρος μιλούσε συχνά, καθώς ζωγράφιζε στον αέρα, για τα χαρούμενα μικρά σύννεφα και δέντρα, και για το ότι δεν έκανε λάθη, μόνο «χαρούμενα ατυχήματα».

Οι τριάντα πίνακες που θα δημοπρατηθούν καλύπτουν την καριέρα του Ρος και περιλαμβάνουν τοπία που απεικονίζουν γαλήνια ορεινή θέα και σκηνές από λίμνες, την χαρακτηριστική αισθητική του. Δημιούργησε τους περισσότερους από τους 30 πίνακες που προβλήθηκαν ζωντανά, τον καθένα σε λιγότερο από 30 λεπτά, όσο δηλαδή και η διάρκεια ενός μόνο επεισοδίου.

Ο οίκος Bonhams πούλησε δύο πίνακες του Ρος από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 με βουνά και λίμνες για 114.800 δολάρια και 95.750 δολάρια. Οι δημοπρασίες των 30 πινάκων που πρόκειται σύντομα να πωληθούν έχουν εκτιμώμενη συνολική αξία από 850.000 έως 1,4 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε ο οίκος Bonhams.

